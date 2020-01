Beyaz eşyacıların eylemi ülke geneline yayılıyor

09 Ocak 2020

Nihat DELİBAŞI

İzmir Beyaz Eşyacılar Derneği Başkanı Metin Aztekin, “Her köşe başında açılan 8-10 bin şubeli zincir marketler nedeniyle esnaf her geçen gün kan kaybediyor. Esnaf olarak Tüm Türkiye'de bu süreçle ilgili önlem almaya karar verdik" dedi. Zincir marketlerin her türlü ürünü satması karşısında uğradıkları zarara dikkat çekmek için İzmir’deki beyaz eşya satıcılarının dükkanlarına ‘Herkes Kendi İşini Yapsın’ pankartı asarak yapacakları protesto eylemi Türkiye geneline yayılıyor.

İzmir’de bir araya gelen İstanbul, Bursa, Eskişehir, Mersin, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep Beyaz Eşyacılar Derneği başkan ve üyeleri, Perakende Yasası’nın çıkarılarak zincir marketlerin her türlü ürünü satmasını önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Bu çağrıya olumlu yanıt alamadıkları takdirde mart ayından itibaren ülke genelinde 12 bin beyaz eşya satıcısı esnafın dükkanlarına ‘Herkes Kendi İşini Yapsın’ yazılı pankartlar asarak eylem yapacaklarını açıklayan İZTO Meclis Üyesi ve İzmir Beyaz Eşyacılar Derneği Başkanı Metin Aztekin, “Esnaf iş yapacak ki evine baksın, yeni ürünler alsın, vergi verip ülkeye katkı sağlasın. Her köşe başında açılan 8-10 bin şubeli zincir marketler nedeniyle esnaf her geçen gün kan kaybediyor. Tüm Türkiye'de esnaf olarak bu süreçle ilgili önlem almaya karar verdik" dedi.

Birçok sektör destek verecek

Metin Aztekin, oyuncak, ayakkabı, halı, kırtasiye, lastik, zücaciye esnafının da eylemlerine destek olacağını belirterek, “Türkiye’nin her yerinden beyaz eşyacılar olarak büyük bir iş birliğine girdik. ‘Herkes Kendi İşini Yapsın’ diye bir slogan belirledik. Türkiye’nin her yerinde beyaz eşya mağazalarının vitrinlerini bu slogan süsleyecek. Bu işte ayakkabıcılar, oyuncakçılar, halı grubu, kırtasiyeciler, lastikçiler, züccaciye esnafı da bize destek oluyor. Bununla ilgili defalarca bakanlığa gittik ancak çözüm bulamadık. Bu nedenle mart ayından itibaren protesto eylemine başlayacağız” diye konuştu.

On iki bin esnaf 60 bin çalışan Aztekin, ülke genelinde 12 bin beyaz eşya satıcısı esnaf olduğunu, en küçük dükkanda 5 kişinin çalıştığını belirterek, 60 bin kişi istihdam eden esnafın talebini dikkate alınmasını istedi. Ayrıca Aztekin, “İnternetten satışta üreticiden ve odalardan izin alınması şartı getirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.