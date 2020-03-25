Beyaz eşyada iç satışlar arttı, ihracat düştü

25 Mart 2020

Selenay YAĞCI

Beyaz eşya sektöründe, önümüzdeki dönemde hem iç talep hem de ihracatta daralma öngörülüyor. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar şubatta yüzde 13 artışla 504,632 adet oldu. İhracat ise yüzde 6 düşüşle 1.36 millon adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde üretim 1.9 milyon adetle yatay seyir izledi. Ocak -Şubat döneminde iç satışlar yüzde 9 artışla 882,133 adet, ihracat yüzde 4 artışla 2.78 milyon adet, üretim ise yüzde 1 artışla 3.53 milyon adet oldu.

Koronavirüs salgını sürecinde beyaz eşya sektörünün iş risklerini en aza indirmeye çalıştığını belirten TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, "Bununla birlikte pandeminin etkilerinin ana pazarımız olan Avrupa’da daha erken görülmeye başlanması nedeniyle ihracatta ufak da olsa bir düşüş yaşanmıştır. Önümüzdeki dönemde hem iç talep hem de ihracatta daralma kaçınılmaz" dedi.

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) beyanname dönemlerinin 2020 yılında 6 aylık olarak uygulanması yönünde yayınlanan yeni düzenlemenin sektör açısından çok önemli olduğunu belirten Dinçer, bu zor dönemde maliyet baskısı oluşturan uygulamanın 2020 yılı için kaldırılmasının kritik olacağını söyledi. Dinçer, "İç talepte daralmanın etkilerini giderebilmek için ÖTV’nin sıfırlanması istihdama büyük katkı sağlayan bayi ve servislere kira desteği verilmesi, mavi yaka çalışanlar için olası üretim durmasına karşın özel bir teşvik paketi tanımlanmasını içeren önlemlerin çok önemli olduğunu değerlendirmekteyiz" dedi.