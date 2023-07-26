Beyaz eşyada iç talep arttı, ihracat geriledi

TÜRKBESD, basın toplantısında sektörün 2023’ün ilk 6 ayında aldığı sonuçları değerlendirdi.

Yılın ilk yarısında 6 ana üründe yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı. İhracat ise bu dönemde yüzde 13 oranında düştü.

Toplantıda konuşan TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, üretimlerinin 33 milyon adet, ihracatlarının 26 milyon adet olduğunu ifade etti.

"60 bin doğrudan, 600 bin dolaylı istihdamla ulusal ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz" diyen Sığın, bu yıl üretimlerinin yüzde 2 gerilediğini kaydetti.

'Dışarıdaki daralma ihracatı etkiledi'

Yılın ilk 6 ayında TÜRKBESD üyesi firmalarının ihracat ve yurt içi satışlardan oluşan toplam satışlarının yüzde 6 oranında gerilediğine dikkat çeken Sığın, sözlerine şöyle devam etti: “Dış piyasalardaki daralmanın ihracatımız üzerindeki olumsuz etkileri sürüyor. Bu düşüşü haziran sonuna kadar iç satışlar büyük oranda dengeledi. Üretim ve istihdam yapımızı bugüne dek bu sayede koruyabildik. Ancak iç piyasadaki bu olumlu seyrin devamı sektörümüz için oldukça önemli.

Kredi faizindeki artış endişe yarattı

Bu nedenle iç piyasada oluşan dinamizmi riske atabilecek; kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyonlarının artırılması veya vergi düzenlemelerinin gündeme alınması gibi gelişmelerin, üretim ve istihdam yapımızı zorlamasından endişe ediyoruz. Türkiye beyaz eşya sektörü pandemi dönemi dahil olmak üzere yaşanan tüm iç ve dış şoklarda istihdam ve üretim kapasitesine sahip çıkmış ve yeni yatırımlarla bu gücünü artırmaya gayret etmiştir. Üretim ve istihdamımızı olumsuz etkileyebilecek konjonktürel düzenlemeleri dikkatle izlemek durumundayız.”

Yassı çelik için vergi çağrısı

TÜRKBESD Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yavuz, beyaz eşya sektörünün maliyetlerinin önemli bir kısmını yassı çeliğin oluşturduğunu dile getirerek küresel gelişmeler kaynaklı arz ve talep dengesizliklerinin yassı çelik ürünlerinde fiyat artışlarına neden olabildiğinin altını çizdi.

Yavuz şöyle devam etti: “Fiyat dalgalanmaları ve teslim sürelerindeki belirsizliğe karşı üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerimizin farklı kaynaklardan yüksek koruma oranları ile ithalat yapması gerekiyor. Bu durumun, yurt içinde enflasyon riskine neden olabildiğini ve uluslararası rekabetçiliğimiz için tehdit oluşturduğunu düşünüyoruz. İhracatın olumsuz seyrettiği bu dönemde yassı çelik özelindeki politikaların gözden geçirilerek temel girdilerden biri olan çelik üzerindeki gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini vurgulamak isteriz. Ülkemizin güçlü demir-çelik sanayisinin sürdürülebilir rekabetçiliğini sektör olarak her zaman desteklemekle beraber, önümüzdeki dönemde sınırda karbon düzenlemesi gibi uygulamaların hayata geçirilecek olması nedeniyle, sektörde yeşil dönüşüme odaklanılmasını gerekli görüyoruz.”

Arçelik, BSH, Dyson, Electrolux, Haier Europe, Miele, SEB, Silverline ve Vestel gibi şirketlerin üye olduğu TÜRKBESD, Türkiye’de beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörünün yüzde 90’ını temsil ediyor.