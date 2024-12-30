Beyaz eşyada kasım düşüşü: Hem üretim hem ihracat geriledi

TÜRKBESD kasım ayına ilişkin verileri açıkladı.

Söz konusu verilere göre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana üründe üretim yüzde 10 düşüşle 2,6 milyon adet oldu.

Aynı dönemde ihracatta ise yüzde 11'lik gerileme izlendi. Kasım'da ihracat 1,9 milyon adet olarak kaydedildi.

İç satışlar arttı

Kasım'da iç satışlar yüzde 7 artışla 796 bin adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım dönemine bakıldığında ise üretimin yıllık olarak yüzde 2 düşüşle 29,7 milyon adet olduğu görüldü. Aynı dönemde iç satışlar yüzde 7 artışla 9,6 milyon adet olurken, dış satışlar ise yüzde 3 gerilemeyle 20,7 milyon adet oldu.