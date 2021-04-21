'Beyaz eşyada teknoloji üssü olacağız'

Selenay YAĞCI

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Can Dinçer, pandemi sonrası sektöre yeni fırsat alanları doğmasını beklediklerini söyledi. Dinçer, “Güçlü Ar-Ge'si ve yan sanayii, nitelikli iş gücü ile ülkemizi dünya beyaz eşya üretiminin teknoloji üssü haline getirebiliriz” dedi. Maliyet artışlarının üretim üzerinde fiyat artışı baskısı yarattığına işaret eden Dinçer, tüketiciler açısından talebi öne çekmenin kazanç sağlayacağını da ifade etti. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre 2021’in ilk çeyreğinde geçen yıla göre perakende beyaz eşya satışları yüzde 40, ihracatı da aynı dönemde yüzde 26 arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere 6 ana ürün grubundaki toplam satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 8 milyon 521 bin 513 adet olarak gerçekleşti. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, beyaz eşya satışlarının 2021 yılının ilk 3 ayında artmaya devam ettiğine işaret ederek, ilk çeyrek sonuçlarının memnuniyet verdiğini, özellikle iç pazar satışlarında çok başarılı bir ivme yakalandığını belirtti. Dinçer, “Türkiye, Avrupa’nın bir numaralı beyaz eşya üreticisi. Pandemi sonrası ülkemiz açısından yeni fırsatlar doğabilir. Güçlü Ar-Ge’si ve yan sanayi, nitelikli iş gücü ile ülkemizi dünya beyaz eşya üretiminin teknoloji üssü haline getirebiliriz” dedi.

“Fiyatlar artacak”

Dinçer, maliyet artışlarının üreticiler üzerinde zam yapma baskısı yarattığını, gelecek süreçte ürün fiyatlarına yansıyacak olan artışın talebin öne çekilmesi için faydalı olacağını dile getirerek, “Ürün fiyatlarımızın önümüzdeki dönemde artacağını söylemem gerek. Kısa dönemde bu tüketici için bir fırsat diye düşünüyorum” dedi.

“Çip sorunu devam edecek”

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı ise, sektörün yassı çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması yönündeki talebinin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Beyaz eşyanın ana girdisi olan yassı çelik konusunda rekabet avantajımızı artıracak düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerindeki üreticiler yassı çelik ürünlerini üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ödemeden ithal etme olanağına sahiptir. Türkiye’de yassı çelik ithalatında uygulanan gümrük vergisi maliyetlerimizi artırmaktadır. Korumacı önlemler yerine yerli yassı çelik üreticilerinin daha çeşitli ve kaliteli üretim yapması için gerekli yatırım desteği sağlanması yoluna gidilmelidir. Böylece dışa bağımlılık da azalacaktır. Bu konuda serbestleşme yolunda Ticaret Bakanlığı tarafından bazı adımlar atıldı. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz.”

Neredeyse tüm beyaz eşya sektöründe yarı iletken çiplerin kullanıldığını ifade eden Özkadı, “2021 başından itibaren tedarik sorunları yaşanıyor. Firmalar tedarikçileriyle sorunu yönetmeye çalışıyor. Bizim üyelerimizde henüz sorun yok. Üretimde sıkıntı yaşanmadı. Çiplerde tedarik sorunu en iyi ihtimalle bu yılsonuna kadar devam edecek” dedi.

Avrupa Birliği ülkeleri ile eş zamanlı olarak 2 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren yeni enerji etiketi uygulaması ile ilgili bilgiler de paylaşan Özkadı, “Yeni enerji etiketinde, enerji kategorileri A’dan G’ye doğru derecelendiriliyor. Gürültü seviyesi de A’dan D’ye kadar derecelendirilerek ürünlerin üzerinde yer alıyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve dondurucularla başladı. Önümüzdeki yıllarda diğer kategorilerde devam edecek. Yeni Enerji Etiketi uygulamasının daha sürdürülebilir bir iş modeline giden yolda önemli bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi.

"Paris İklim Anlaşması onaylanmalı"

Paris İklim Anlaşması’nın önemine dikkat çeken Dinçer, şunları söyledi:

“Türkiye beyaz eşya sektörünün küresel rekabet gücünü koruyabilmek ve ihracat seviyesini daha da yukarılara taşıyabilmek adına atılması gereken adımlar var. Paris Anlaşması’nın stratejik öncelik olarak belirlenmesi önem taşıyor. Çin başta olmak üzere ülkeler karbon nötr olma hedeflerini açıklıyor. ABD’nin Paris Anlaşması’nı tekrar gündemine aldığını, AB’nin ticaret politikalarında Paris Anlaşması’na uyumu bir ön şart olarak konumlandırdığını biliyoruz. Paris Anlaşması’nın onaylanması ülkemizin ihracat rekabetçiliğinin devamı açısından önemli olacak.”