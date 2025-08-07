Beyçelik, sürdürülebilirlik için inovasyona odaklandı
Beyçelik Holding İnsan, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Uğur Cem Yıldız, grup genelinde bir sürdürülebilirlik yol haritalarının bulunduğunu belirterek, “Şirketlerimiz, bu harita doğrultusunda geliştirdiği teknolojilerle daha sürdürülebilir bir dünya için akıllı bir ekosistem kurmayı hedefliyor” dedi.
Nezaket ÇETİN
Beyçelik Holding, otomotiv yan sanayiinden enerjiye, iklimlendirmeden hurda metal geri dönüşümüne kadar pek çok farklı sektörde 26 şirketi ve 6 bine yakın çalışanı ile faaliyetlerini sürdürüyor. Ürettiği ürünlerde ve sunduğu hizmetlerde inovatif bir bakış açısıyla stratejilerini geliştiren Beyçelik, tüm sektörlerdeki çalışmalarının temelini sürdürülebilirlik üzerine inşa ediyor.
Beyçelik Holding İnsan, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Uğur Cem Yıldız, grup genelinde bir sürdürülebilirlik yol haritalarının bulunduğunu belirterek, “Şirketlerimiz, bu harita doğrultusunda geliştirdikleri teknolojilerle daha sürdürülebilir bir dünya için akıllı bir ekosistem kurmayı hedefliyor. Daha hafif ve güvenli araçlar, enerji verimliliği yüksek iklimlendirme ürünleri ve yenilenebilir enerji sistemleri geliştirirken sadece bir ürün veya teknoloji sağlayıcısı değil, iş ortaklarımız için sürdürülebilirliğe katkı sunan bir çözüm ortağı olmayı da amaçlıyoruz” dedi.
Dijital dönüşüm süreci otomotivle hız kazandı
“Üretim merkezlerimizi küresel karbon nötr hedefleri doğrultusunda azami verimliliğe ulaştırmak için kendimize söz verdik. Bu hedefle, Ar-Ge ve inovasyon bütçemizin yüzde 75’ini çevresel etkileri olan teknoloji yatırımlarına ayırıyoruz” diyen Uğur Cem Yıldız, sadece geçen yıl 100’ü aşkın projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Sürdürülebilirlik hedeflerini göz önüne aldıklarında dijital dönüşümün katkısının yadsınamayacak boyutta olduğunu vurguladı.
Otomotiv tedarik endüstrisi metal sektöründe faaliyet gösteren şirketleri Beyçelik Gestamp tarafında ise çalışmalarını yeşil ve dijital dönüşüm odağında sürdürdüklerini anımsatan Uğur Cem Yıldız, şu bilgileri verdi: “Müşterilerimizle birlikte geliştirdiğimiz ürünler arasında elektrikli araçlara yönelik batarya taşıyıcısı, hafifletilmiş ve sağlamlaştırılmış araç şasisi ve gövdesi komponentleri ile güvenliği artırılmış ve kullanıcı dostu araç menteşe ve mekanizma komponentleri öne çıkıyor. Bugüne kadar 35 patentimiz tescil edildi.
Ayrıca patentleştirme süreçleri devam eden yaklaşık 15 başvurumuz da bulunuyor. Kurumsal inovasyon ve dijital dönüşüm alanlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, çeşitli platformlarda da takdir gördü. TİM’in düzenlediği İnovalig ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği Verimlilik Proje Ödülleri gibi yarışmalarda aldığımız ulusal ödüller motivasyonumuzu artıran gelişmeler oldu.”
“İklimlendirmede çevreci ürünler geliştiriyoruz”
Yıldız, iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren grup şirketleri Warmhaus’un enerjiyi en verimli şekilde kullanan ürünler geliştirmeye odaklandığını ifade etti. Ar-Ge ekiplerinin bu hedef doğrultusunda yenilikçi teknolojiler üzerinde yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Yıldız, “Bu çalışmalardan bir örnek vermem gerekirse; SmartGas teknolojisine sahip Gaz Adaptif Sistemli kombilerimiz, gaz tüketimini minimuma indirirken hem kullanıcıya tasarruf sağlıyor hem de çevreye zararlı emisyonları önemli ölçüde azaltıyor. Yeni ürün geliştirme süreçlerinde yapay zekâ destekli veri analizi ve tahminleme teknolojilerinden de faydalanıyoruz. Bu sayede Pazar analizlerini daha hızlı ve isabetli şekilde yapabiliyor, ürün inovasyon sürecini hem hızlandırıyor hem de daha doğru odaklarla yönlendirebiliyoruz” şeklinde konuştu.
Son olarak yenilikçi çalışmalarla faaliyet gösterdikleri sektörlerde birçok ilke imza attıklarını belirten Uğur Cem Yıldız, bu konudaki çalışmalarını ise şu sözlerle aktardı: “Beyçelik Gestamp, sac şekillendirme, kalıpçılık ve şasi alanlarında Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezlerinden birine sahip. Rüzgar türbini kulesi üretiminde faaliyet gösteren grup şirketimiz Gesbey ise Türkiye’de bu alandaki ilk Ar-Ge Merkezi ile çalışmalarını sürdürüyor. Gesbey Ar-Ge Merkezi, rüzgar kulesi üretim süreçlerinde verimlilik sağlayan özel teçhizat ve ekipmanlar üzerinde yenilikçi projeler yürütüyor. Ayrıca yalnızca üretim yapan değil, aynı zamanda rüzgar türbini kulelerinin tasarımını da gerçekleştiren bir tesis olarak sektörde önemli bir boşluğu dolduruyoruz.”