Beyçelik, sürdürülebilirlik için inovasyona odaklandı

Nezaket ÇETİN

Beyçelik Holding, otomotiv yan sanayiinden enerjiye, iklimlendirmeden hur­da metal geri dönüşümüne kadar pek çok farklı sektörde 26 şirke­ti ve 6 bine yakın çalışanı ile fa­aliyetlerini sürdürüyor. Ürettiği ürünlerde ve sunduğu hizmetler­de inovatif bir bakış açısıyla stra­tejilerini geliştiren Beyçelik, tüm sektörlerdeki çalışmalarının te­melini sürdürülebilirlik üzerine inşa ediyor.

Beyçelik Holding İnsan, Tekno­loji ve İnovasyon Direktörü Uğur Cem Yıldız, grup genelinde bir sürdürülebilirlik yol haritaları­nın bulunduğunu belirterek, “Şir­ketlerimiz, bu harita doğrultu­sunda geliştirdikleri teknolojiler­le daha sürdürülebilir bir dünya için akıllı bir ekosistem kurmayı hedefliyor. Daha hafif ve güvenli araçlar, enerji verimliliği yüksek iklimlendirme ürünleri ve yeni­lenebilir enerji sistemleri gelişti­rirken sadece bir ürün veya tek­noloji sağlayıcısı değil, iş ortakla­rımız için sürdürülebilirliğe katkı sunan bir çözüm ortağı olmayı da amaçlıyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm süreci otomotivle hız kazandı

“Üretim merkezlerimizi küre­sel karbon nötr hedefleri doğrul­tusunda azami verimliliğe ulaş­tırmak için kendimize söz verdik. Bu hedefle, Ar-Ge ve inovasyon bütçemizin yüzde 75’ini çevresel etkileri olan teknoloji yatırımla­rına ayırıyoruz” diyen Uğur Cem Yıldız, sadece geçen yıl 100’ü aş­kın projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Sürdürülebilirlik he­deflerini göz önüne aldıklarında dijital dönüşümün katkısının ya­dsınamayacak boyutta olduğunu vurguladı.

Otomotiv tedarik endüstri­si metal sektöründe faaliyet gös­teren şirketleri Beyçelik Ges­tamp tarafında ise çalışmalarını yeşil ve dijital dönüşüm odağın­da sürdürdüklerini anımsatan Uğur Cem Yıldız, şu bilgileri ver­di: “Müşterilerimizle birlikte ge­liştirdiğimiz ürünler arasında elektrikli araçlara yönelik batar­ya taşıyıcısı, hafifletilmiş ve sağ­lamlaştırılmış araç şasisi ve göv­desi komponentleri ile güvenliği artırılmış ve kullanıcı dostu araç menteşe ve mekanizma kompo­nentleri öne çıkıyor. Bugüne ka­dar 35 patentimiz tescil edildi.

Ayrıca patentleştirme süreçleri devam eden yaklaşık 15 başvuru­muz da bulunuyor. Kurumsal ino­vasyon ve dijital dönüşüm alan­larında gerçekleştirdiğimiz ça­lışmalar, çeşitli platformlarda da takdir gördü. TİM’in düzenledi­ği İnovalig ve Sanayi ve Teknolo­ji Bakanlığı’nın düzenlediği Ve­rimlilik Proje Ödülleri gibi yarış­malarda aldığımız ulusal ödüller motivasyonumuzu artıran geliş­meler oldu.”

“İklimlendirmede çevreci ürünler geliştiriyoruz”

Yıldız, iklimlendirme sektö­ründe faaliyet gösteren grup şir­ketleri Warmhaus’un enerjiyi en verimli şekilde kullanan ürün­ler geliştirmeye odaklandığını ifade etti. Ar-Ge ekiplerinin bu hedef doğrultusunda yenilikçi teknolojiler üzerinde yoğun şe­kilde çalıştığını vurgulayan Yıl­dız, “Bu çalışmalardan bir örnek vermem gerekirse; SmartGas teknolojisine sahip Gaz Adaptif Sistemli kombilerimiz, gaz tü­ketimini minimuma indirirken hem kullanıcıya tasarruf sağlı­yor hem de çevreye zararlı emis­yonları önemli ölçüde azaltıyor. Yeni ürün geliştirme süreçlerin­de yapay zekâ destekli veri ana­lizi ve tahminleme teknolojile­rinden de faydalanıyoruz. Bu sayede Pazar analizlerini daha hızlı ve isabetli şe­kilde yapabiliyor, ürün inovasyon sürecini hem hızlandırıyor hem de daha doğru odaklarla yönlendirebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak yenilik­çi çalışmalarla faali­yet gösterdikleri sek­törlerde birçok ilke imza attıklarını be­lirten Uğur Cem Yıl­dız, bu konudaki çalışmalarını ise şu sözlerle aktardı: “Beyçelik Gestamp, sac şekillendirme, ka­lıpçılık ve şasi alanlarında Tür­kiye’nin ilk Ar-Ge merkezlerin­den birine sahip. Rüzgar türbini kulesi üretiminde faaliyet gös­teren grup şirketimiz Gesbey ise Türkiye’de bu alandaki ilk Ar-Ge Merkezi ile çalışmalarını sürdü­rüyor. Gesbey Ar-Ge Merkezi, rüzgar kulesi üretim süreçlerin­de verimlilik sağlayan özel teçhi­zat ve ekipmanlar üzerinde yeni­likçi projeler yürütüyor. Ayrıca yalnızca üretim yapan değil, ay­nı zamanda rüzgar türbini kule­lerinin tasarımı­nı da gerçekleş­tiren bir tesis olarak sektör­de önemli bir boşluğu dol­duruyoruz.”