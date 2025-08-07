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Beyçelik, sürdürülebilirlik için inovasyona odaklandı

Beyçelik Holding İnsan, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Uğur Cem Yıldız, grup genelinde bir sürdürülebilirlik yol haritalarının bulunduğunu belirterek, “Şirketlerimiz, bu harita doğrultusunda geliştirdiği teknolojilerle daha sürdürülebilir bir dünya için akıllı bir ekosistem kurmayı hedefliyor” dedi.

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Beyçelik, sürdürülebilirlik için inovasyona odaklandı
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Nezaket ÇETİN

Beyçelik Holding, otomotiv yan sanayiinden enerjiye, iklimlendirmeden hur­da metal geri dönüşümüne kadar pek çok farklı sektörde 26 şirke­ti ve 6 bine yakın çalışanı ile fa­aliyetlerini sürdürüyor. Ürettiği ürünlerde ve sunduğu hizmetler­de inovatif bir bakış açısıyla stra­tejilerini geliştiren Beyçelik, tüm sektörlerdeki çalışmalarının te­melini sürdürülebilirlik üzerine inşa ediyor.

Beyçelik Holding İnsan, Tekno­loji ve İnovasyon Direktörü Uğur Cem Yıldız, grup genelinde bir sürdürülebilirlik yol haritaları­nın bulunduğunu belirterek, “Şir­ketlerimiz, bu harita doğrultu­sunda geliştirdikleri teknolojiler­le daha sürdürülebilir bir dünya için akıllı bir ekosistem kurmayı hedefliyor. Daha hafif ve güvenli araçlar, enerji verimliliği yüksek iklimlendirme ürünleri ve yeni­lenebilir enerji sistemleri gelişti­rirken sadece bir ürün veya tek­noloji sağlayıcısı değil, iş ortakla­rımız için sürdürülebilirliğe katkı sunan bir çözüm ortağı olmayı da amaçlıyoruz” dedi.

Dijital dönüşüm süreci otomotivle hız kazandı

“Üretim merkezlerimizi küre­sel karbon nötr hedefleri doğrul­tusunda azami verimliliğe ulaş­tırmak için kendimize söz verdik. Bu hedefle, Ar-Ge ve inovasyon bütçemizin yüzde 75’ini çevresel etkileri olan teknoloji yatırımla­rına ayırıyoruz” diyen Uğur Cem Yıldız, sadece geçen yıl 100’ü aş­kın projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Sürdürülebilirlik he­deflerini göz önüne aldıklarında dijital dönüşümün katkısının ya­dsınamayacak boyutta olduğunu vurguladı.

Otomotiv tedarik endüstri­si metal sektöründe faaliyet gös­teren şirketleri Beyçelik Ges­tamp tarafında ise çalışmalarını yeşil ve dijital dönüşüm odağın­da sürdürdüklerini anımsatan Uğur Cem Yıldız, şu bilgileri ver­di: “Müşterilerimizle birlikte ge­liştirdiğimiz ürünler arasında elektrikli araçlara yönelik batar­ya taşıyıcısı, hafifletilmiş ve sağ­lamlaştırılmış araç şasisi ve göv­desi komponentleri ile güvenliği artırılmış ve kullanıcı dostu araç menteşe ve mekanizma kompo­nentleri öne çıkıyor. Bugüne ka­dar 35 patentimiz tescil edildi.

Ayrıca patentleştirme süreçleri devam eden yaklaşık 15 başvuru­muz da bulunuyor. Kurumsal ino­vasyon ve dijital dönüşüm alan­larında gerçekleştirdiğimiz ça­lışmalar, çeşitli platformlarda da takdir gördü. TİM’in düzenledi­ği İnovalig ve Sanayi ve Teknolo­ji Bakanlığı’nın düzenlediği Ve­rimlilik Proje Ödülleri gibi yarış­malarda aldığımız ulusal ödüller motivasyonumuzu artıran geliş­meler oldu.”

“İklimlendirmede çevreci ürünler geliştiriyoruz”

Yıldız, iklimlendirme sektö­ründe faaliyet gösteren grup şir­ketleri Warmhaus’un enerjiyi en verimli şekilde kullanan ürün­ler geliştirmeye odaklandığını ifade etti. Ar-Ge ekiplerinin bu hedef doğrultusunda yenilikçi teknolojiler üzerinde yoğun şe­kilde çalıştığını vurgulayan Yıl­dız, “Bu çalışmalardan bir örnek vermem gerekirse; SmartGas teknolojisine sahip Gaz Adaptif Sistemli kombilerimiz, gaz tü­ketimini minimuma indirirken hem kullanıcıya tasarruf sağlı­yor hem de çevreye zararlı emis­yonları önemli ölçüde azaltıyor. Yeni ürün geliştirme süreçlerin­de yapay zekâ destekli veri ana­lizi ve tahminleme teknolojile­rinden de faydalanıyoruz. Bu sayede Pazar analizlerini daha hızlı ve isabetli şe­kilde yapabiliyor, ürün inovasyon sürecini hem hızlandırıyor hem de daha doğru odaklarla yönlendirebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak yenilik­çi çalışmalarla faali­yet gösterdikleri sek­törlerde birçok ilke imza attıklarını be­lirten Uğur Cem Yıl­dız, bu konudaki çalışmalarını ise şu sözlerle aktardı: “Beyçelik Gestamp, sac şekillendirme, ka­lıpçılık ve şasi alanlarında Tür­kiye’nin ilk Ar-Ge merkezlerin­den birine sahip. Rüzgar türbini kulesi üretiminde faaliyet gös­teren grup şirketimiz Gesbey ise Türkiye’de bu alandaki ilk Ar-Ge Merkezi ile çalışmalarını sürdü­rüyor. Gesbey Ar-Ge Merkezi, rüzgar kulesi üretim süreçlerin­de verimlilik sağlayan özel teçhi­zat ve ekipmanlar üzerinde yeni­likçi projeler yürütüyor. Ayrıca yalnızca üretim yapan değil, ay­nı zamanda rüzgar türbini kule­lerinin tasarımı­nı da gerçekleş­tiren bir tesis olarak sektör­de önemli bir boşluğu dol­duruyoruz.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL