Beydağı: Kadınların her alanda hak ettikleri yere gelmesi için çalışıyoruz

Girişimci İş Kadınları Der­neği (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, kadın hakları konusun­daki ilerlemelerin kutlanması­nın yanı sıra karşılaşılan zorluk­lara karşı birlik olma ve dayanış­ma duygularını pekiştirmenin de önemli olduğunu belirterek, GİŞ­KAD’ın kadınların eğitimden iş dünyasına, sağlıktan sosyal yaşa­ma kadar her alanda hak ettikleri yerlere gelmesi için çaba sarf et­tiklerini söyledi.

“Sorunları en aza indirme hedefiyle çalışıyoruz”

Mürvet Beydağı, Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD), ka­dınların iş hayatında karşılaşabi­lecekleri sorunları en aza indir­gemek, karar alma mekanizma­larında daha fazla rol almalarını sağlamak ve girişimci olmak iste­yen kadınlara ile genç kızlara rol model olmak amacıyla 2006 yılın­da kurulduğunu anımsattı. Beyda­ğı, dernek olarak farklı sektörler­den profesyonel üyeleriyle başa­rılı projelere imza atmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kadınların iş dünyasında güçlenmesini sağ­lamak için sadece yerelde değil, ulusal ve uluslararası ölçekte iş birlikleri yürüttüklerini de belirt­tin Beydağı, “Türkiye’nin en bü­yük iş dünyası konfederasyonla­rından biri olan TÜRKONFED çatısı altında yer alıyoruz. İş Dün­yasında Kadın (İDK) Komisyonu ile de aktif çalışmalar yürütüyo­ruz. Ayrıca Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) ile projeler geliştirerek, kadın girişimciliğini destekleyen politikaların oluşturulmasına katkı sunuyoruz” dedi.

“Güçlü kadınlar güçlü toplumlar yaratır”

Türkiye’nin ilk kadın federasyo­nu olan Girişimci İş Kadınları Fe­derasyonu’na (GİFED) üye olduk­larını hatırlatan Mürvet Beydağı, kadın girişimciliğini daha geniş bir platformda destekleme imkâ­nı bulduklarını dile getirdi. Beyda­ğı, “GİFED çatısı altında Türkiye genelindeki kadın girişimcilerin sesini daha güçlü duyurmayı ve iş dünyasında kadınların daha faz­la yer almasını sağlamayı amaçlı­yoruz. Toplumun temel taşların­dan biri olan kadınlar eşitlik, ada­let ve özgürlük için mücadelesini sürdürmeli. Her birimizin kendi gücümüzü keşfetmesi, birbirimi­ze destek olması ve gelecek nesil­lere daha adil bir dünya bırakma sorumluluğunu taşıması gereki­yor. Unutmayalım ki, güçlü kadın­lar güçlü toplumlar yaratır” ifade­lerini kullandı.

“Kadınlar iş dünyasında daha fazla yer almalı”

Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yeni iş model­lerinin hızla geliştiğini kaydeden Beydağı, kadınların iş gücüne katı­lımı ve iş dünyasındaki temsiliyeti­nin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti. Ancak, ka­dınların halen iş dünyasında eşit fırsatlara sahip olma konusunda pek çok engelle karşılaştığını söy­leyen Beydağı, “8 Mart Dünya Ka­dınlar Günü, kadın haklarının sa­vunulması, iş dünyasında daha faz­la yer almaları ve fırsat eşitliği için verdiğimiz mücadelenin simgesi­dir” diye konuştu. GİŞKAD’ın ka­dın girişimciliğini ve istihdamını artırmak adına ulusal ve uluslara­rası iş birlikleri kuran öncü bir si­vil toplum kuruluşu olduğuna dik­kat çeken Beydağı, derneğin daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iş dünyası yaratmayı hedeflediği­ni belirtti.

GİŞKAD yönetiminde kimler var?

Girişimci ruha sahip, çağdaş, mesleki ve ticari yönden nitelikli üyelerden oluşan kısa adı GİŞKAD olan Girişimci İş Kadınları Derneği 2006 yılında Mersin’de Cavidan Demirağ önderliğinde 31 girişimci iş kadını tarafından kuruldu.

Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) 9. Dönem Yönetim Kurulu:

-Mürvet BEYDAĞI (Başkan)

Mürvet Beydağı Estetik

Merkezi Sahibi

-Gökçen ÇAKIR (Başkan Yardımcısı)

Eren Tarım Sahibi

-Mehpare AVAR (Genel Sekreter)

Doğuş Elektrik Sahibi

-Didem AVCI (Sayman)

Mersin Forum Suite Otel Gen. Müd.

-Hatice ERBAZ SURAY (Üye)

-ES Yurtdışı Eğitim Sahibi

-Yeşim KIŞ AKÇER (Üye)

Derya Grup Yönetim Kurulu Üyesi

-Prof. Dr. Filiz EVŞEN ÇAYAN (Üye)

Kadın Hatalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı