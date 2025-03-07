Beydağı: Kadınların her alanda hak ettikleri yere gelmesi için çalışıyoruz
Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümeye imza atması için kadının işgücüne katılımının yanı sıra eşitliğin hayatın her alanına sirayet etmesi çağrısında bulunan GİŞKAD Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, “Dernek olarak kadınlarımızın iş yaşamında karşılaşacağı sorunları minimize etmek için çalışıyor, onların kariyer yaşamlarında hak ettikleri yere gelmeleri için mücadele ediyoruz” dedi.
Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mürvet Beydağı, kadın hakları konusundaki ilerlemelerin kutlanmasının yanı sıra karşılaşılan zorluklara karşı birlik olma ve dayanışma duygularını pekiştirmenin de önemli olduğunu belirterek, GİŞKAD’ın kadınların eğitimden iş dünyasına, sağlıktan sosyal yaşama kadar her alanda hak ettikleri yerlere gelmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.
“Sorunları en aza indirme hedefiyle çalışıyoruz”
Mürvet Beydağı, Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD), kadınların iş hayatında karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirgemek, karar alma mekanizmalarında daha fazla rol almalarını sağlamak ve girişimci olmak isteyen kadınlara ile genç kızlara rol model olmak amacıyla 2006 yılında kurulduğunu anımsattı. Beydağı, dernek olarak farklı sektörlerden profesyonel üyeleriyle başarılı projelere imza atmaya devam ettiklerini dile getirdi.
Kadınların iş dünyasında güçlenmesini sağlamak için sadece yerelde değil, ulusal ve uluslararası ölçekte iş birlikleri yürüttüklerini de belirttin Beydağı, “Türkiye’nin en büyük iş dünyası konfederasyonlarından biri olan TÜRKONFED çatısı altında yer alıyoruz. İş Dünyasında Kadın (İDK) Komisyonu ile de aktif çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) ile projeler geliştirerek, kadın girişimciliğini destekleyen politikaların oluşturulmasına katkı sunuyoruz” dedi.
“Güçlü kadınlar güçlü toplumlar yaratır”
Türkiye’nin ilk kadın federasyonu olan Girişimci İş Kadınları Federasyonu’na (GİFED) üye olduklarını hatırlatan Mürvet Beydağı, kadın girişimciliğini daha geniş bir platformda destekleme imkânı bulduklarını dile getirdi. Beydağı, “GİFED çatısı altında Türkiye genelindeki kadın girişimcilerin sesini daha güçlü duyurmayı ve iş dünyasında kadınların daha fazla yer almasını sağlamayı amaçlıyoruz. Toplumun temel taşlarından biri olan kadınlar eşitlik, adalet ve özgürlük için mücadelesini sürdürmeli. Her birimizin kendi gücümüzü keşfetmesi, birbirimize destek olması ve gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakma sorumluluğunu taşıması gerekiyor. Unutmayalım ki, güçlü kadınlar güçlü toplumlar yaratır” ifadelerini kullandı.
“Kadınlar iş dünyasında daha fazla yer almalı”
Dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı yeni iş modellerinin hızla geliştiğini kaydeden Beydağı, kadınların iş gücüne katılımı ve iş dünyasındaki temsiliyetinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini ifade etti. Ancak, kadınların halen iş dünyasında eşit fırsatlara sahip olma konusunda pek çok engelle karşılaştığını söyleyen Beydağı, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarının savunulması, iş dünyasında daha fazla yer almaları ve fırsat eşitliği için verdiğimiz mücadelenin simgesidir” diye konuştu. GİŞKAD’ın kadın girişimciliğini ve istihdamını artırmak adına ulusal ve uluslararası iş birlikleri kuran öncü bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Beydağı, derneğin daha eşit, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir iş dünyası yaratmayı hedeflediğini belirtti.
GİŞKAD yönetiminde kimler var?
Girişimci ruha sahip, çağdaş, mesleki ve ticari yönden nitelikli üyelerden oluşan kısa adı GİŞKAD olan Girişimci İş Kadınları Derneği 2006 yılında Mersin’de Cavidan Demirağ önderliğinde 31 girişimci iş kadını tarafından kuruldu.
Girişimci İş Kadınları Derneği (GİŞKAD) 9. Dönem Yönetim Kurulu:
-Mürvet BEYDAĞI (Başkan)
Mürvet Beydağı Estetik
Merkezi Sahibi
-Gökçen ÇAKIR (Başkan Yardımcısı)
Eren Tarım Sahibi
-Mehpare AVAR (Genel Sekreter)
Doğuş Elektrik Sahibi
-Didem AVCI (Sayman)
Mersin Forum Suite Otel Gen. Müd.
-Hatice ERBAZ SURAY (Üye)
-ES Yurtdışı Eğitim Sahibi
-Yeşim KIŞ AKÇER (Üye)
Derya Grup Yönetim Kurulu Üyesi
-Prof. Dr. Filiz EVŞEN ÇAYAN (Üye)
Kadın Hatalıkları Doğum ve Perinatoloji Uzmanı