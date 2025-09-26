Bıçak üreticisi Pirge’nin üretim anlayışında hijyen, ergonomi ve inovasyon var
Pirge, 146 yıllık köklü geleneğini geleceğin mutfak trendleriyle buluşturarak sektördeki liderliğini pekiştiriyor. Pirge Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pirge, ürünlerinin merkezinde sadece keskinlik değil; paslanmazlık, tasarım mükemmelliği, hijyen ve inovasyonun bulunduğunu açıkladı.
Mutfaklarda kullanılan bıçak türlerinde keskinlik, paslanmazlık ve tasarım mükemmelliğinin, ihtiyaçların en kolay şekilde karşılanması için bir araya geldiğini belirten Pirge Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pirge, “Keskin bıçak zahmetsiz bir kullanım sağlarken; paslanmazlık hijyeni, ergonomik tasarım ise kullanım rahatlığını beraberinde getiriyor” dedi.
Keskinliği artıracak çalışmalar yapılıyor
Şirketlerinin Ar-Ge faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Ömer Pirge, özellikle keskinliği artırmaya yönelik istikrarlı bir yatırım bütçesiyle süreci yönettiklerini bildirdi. Pirge, konu hakkında şu bilgileri verdi: “Paslanmazlık sözümüze istinaden kalite süreçlerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz. Tasarım tarafında ise yeni modeller, farklı ergonomiler ve yenilikçi tutuş şekilleri üzerine çalışıyoruz. Çünkü bıçağın tarihsel gelişiminde küçük tasarım dokunuşları bile mutfakta büyük dönüşümlere yol açabiliyor.”
Ömer Pirge, mutfak kullanım alışkanlıklarının da değiştiğini belirterek, “Eskiden insanlar bıçakla kesim yaparken ürünü elde tutardı. Bugün ise kesme tahtası kullanımı yaygınlaştı. Buna bağlı olarak bıçak tutuşları da değişiyor. Biz de bu dönüşümleri analiz ediyor ve güvenli, kolay kullanım sağlayacak yeni sap tasarımları geliştiriyoruz” açıklamasında bulundu.
“Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye de olmalı”
Pirge’nin en önemli vizyonlarından birinin Bursa’yı global pazarlardaki “Bıçakçılığın Şampiyonlar Ligi’ne” taşımak olduğunu vurgulayan Ömer Pirge, şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz, ‘Şampiyonlar Ligi’ derken, sadece Pirge için değil, Bursa için söylüyoruz. Bursa bıçakçılığı, dünya çapında bıçağıyla da bilenen şehirler arasında yer almalı. Nasıl bugün bıçakçılıkta Almanya, Fransa, İngiltere veya İtalya’nın şehirleri anılıyorsa, Türkiye de Bursa ile anılmalı. Misyonumuz üzerimizdeki tozu silkeleyip bu tarihi mirası yeniden gün yüzüne çıkarmak. Bıçakçılığın Şampiyonlar Ligi’ne girmek bizim ilk hedefimiz; sonraki aşama ise dereceye girmek.”
Pirge, 146 yıllık tecrübesini geleceğin dijital pazarlarına da taşıyor. E-ticaretin önemine dikkat çeken Pirge, “Türkiye’de bıçağın internetten alınabileceğine dair ön yargılar varken biz bu alana yatırım yaptık. Bugün birçok markanın yeni başladığı kişiselleştirme hizmetini biz on yıldır sunuyoruz. Kurumlar için özel logolu, kişiye özel üretimler yapıyoruz. Bıçak, farklı ve kalıcı bir hediye arayan şirketler için de en iyi seçeneklerden biri” ifadelerini kullandı.
Bursa’da 4’üncü kez düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali’ne de değinen Ömer Pirge, festivalin şehirdeki en başarılı işlerinden biri olduğunu ve aynı zamanda şehrin ekonomisi için önemli fırsatlar sağladığını söyledi. Ayrıca Pirge, “Bursa mutfağında yer alan birçok ürün, Bursa’da üretilen bıçaklarla hazırlanıyor. İskender’den böreğe, pideli köfteden tahinli pideye kadar pek çok geleneksel yemeğin arkasında Bursa bıçağı var. Bu açıdan Bursa Gastronomi Festivali bizim için çok değerli. Çünkü biliyoruz ki Bursa bıçağı yalnızca bir kesici alet değil, aynı zamanda şehrin kültürel mirasının bir parçası” ifadelerini kullandı.”