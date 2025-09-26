Bıçak üreticisi Pirge’nin üretim anlayışında hijyen, ergonomi ve inovasyon var

Mutfaklarda kullanılan bıçak türlerinde kes­kinlik, paslanmaz­lık ve tasarım mükemmelliği­nin, ihtiyaçların en kolay şekil­de karşılanması için bir araya geldiğini belirten Pirge Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pir­ge, “Keskin bıçak zahmetsiz bir kullanım sağlarken; paslanmaz­lık hijyeni, ergonomik tasarım ise kullanım rahatlığını berabe­rinde getiriyor” dedi.

Keskinliği artıracak çalışmalar yapılıyor

Şirketlerinin Ar-Ge faaliyet­leri hakkında da bilgiler veren Ömer Pirge, özellikle keskinli­ği artırmaya yönelik istikrarlı bir yatırım bütçesiyle süreci yö­nettiklerini bildirdi. Pirge, ko­nu hakkında şu bilgileri verdi: “Paslanmazlık sözümüze istina­den kalite süreçlerimizi sürek­li olarak iyileştiriyoruz. Tasa­rım tarafında ise yeni modeller, farklı ergonomiler ve yenilikçi tutuş şekilleri üzerine çalışıyo­ruz. Çünkü bıçağın tarihsel ge­lişiminde küçük tasarım doku­nuşları bile mutfakta büyük dö­nüşümlere yol açabiliyor.”

Ömer Pirge, mutfak kullanım alışkanlıklarının da değiştiğini belirterek, “Eskiden insanlar bı­çakla kesim yaparken ürünü el­de tutardı. Bugün ise kesme tah­tası kullanımı yaygınlaştı. Buna bağlı olarak bıçak tutuşları da değişiyor. Biz de bu dönüşümle­ri analiz ediyor ve güvenli, kolay kullanım sağlayacak yeni sap ta­sarımları geliştiriyoruz” açıkla­masında bulundu.

“Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye de olmalı”

Pirge’nin en önemli vizyon­larından birinin Bursa’yı global pazarlardaki “Bıçakçılığın Şam­piyonlar Ligi’ne” taşımak oldu­ğunu vurgulayan Ömer Pirge, şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz, ‘Şampiyonlar Ligi’ derken, sa­dece Pirge için değil, Bursa için söylüyoruz. Bursa bıçakçılığı, dünya çapında bıçağıyla da bi­lenen şehirler arasında yer al­malı. Nasıl bugün bıçakçılıkta Almanya, Fransa, İngiltere ve­ya İtalya’nın şehirleri anılıyor­sa, Türkiye de Bursa ile anılma­lı. Misyonumuz üzerimizdeki tozu silkeleyip bu tarihi mira­sı yeniden gün yüzüne çıkar­mak. Bıçakçılığın Şampiyonlar Ligi’ne girmek bizim ilk hedefi­miz; sonraki aşama ise dereceye girmek.”

Pirge, 146 yıllık tecrübesi­ni geleceğin dijital pazarlarına da taşıyor. E-ticaretin önemine dikkat çeken Pirge, “Türkiye’de bıçağın internetten alınabilece­ğine dair ön yargılar varken biz bu alana yatırım yaptık. Bugün birçok markanın yeni başladığı kişiselleştirme hizmetini biz on yıldır sunuyoruz. Kurumlar için özel logolu, kişiye özel üretimler yapıyoruz. Bıçak, farklı ve kalıcı bir hediye arayan şirketler için de en iyi seçeneklerden biri” ifa­delerini kullandı.

Bursa’da 4’üncü kez düzenle­nen ‘Uluslararası Bursa Gast­ronomi Festivali’ne de değinen Ömer Pirge, festivalin şehirde­ki en başarılı işlerinden biri ol­duğunu ve aynı zamanda şehrin ekonomisi için önemli fırsatlar sağladığını söyledi. Ayrıca Pir­ge, “Bursa mutfağında yer alan birçok ürün, Bursa’da üretilen bıçaklarla hazırlanıyor. İsken­der’den böreğe, pideli köfteden tahinli pideye kadar pek çok geleneksel yemeğin arkasında Bursa bıçağı var. Bu açıdan Bur­sa Gastronomi Festivali bizim için çok değerli. Çünkü biliyo­ruz ki Bursa bıçağı yalnızca bir kesici alet değil, aynı zamanda şehrin kültürel mirasının bir parçası” ifadelerini kullandı.”