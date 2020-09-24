Bilgi ve iletişim firmalarının varlıkları 2,5, Ar-Ge harcaması ise 15 kat arttı

24 Eylül 2020

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırmasına göre, son yıllarda düzenli artış gösteren bilgi ve iletişim sektöründeki firmaların toplam varlıkları 2010'da 93,7 milyar lira seviyesindeydi. Bu firmaların toplam varlıkları 2015'te 130,3 milyar liraya, geçen yıl ise 233,6 milyar liraya ulaştı. Böylece firmaların söz konusu varlıkları 2010-2019 döneminde 2,5 katına çıkmış oldu.

Firmaların brüt satışları 161,1 milyar liraya çıktı

Bilgi ve iletişim sektöründe önemli bir yere sahip olan Ar-Ge için yapılan harcamalarda da bu döneminde büyük artış gerçekleşti. 2010'da 440 milyon lira seviyesinde olan Ar-Ge harcamaları geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 15 katına çıkarak 6,4 milyar liraya yükseldi. Öte yandan firmaların bu dönemde brüt satışları da 47 milyar liradan 161,1 milyar liraya çıktı. Firmalar tarafından yurt içine yapılan satışlar 44,3 milyar liradan 144,1 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 2,2 milyar liradan 15,5 milyar liraya ulaştı.

Ayrıca brüt satışlar altındaki "diğer gelirler" kalemi de aynı dönemde 525,7 milyon liradan 1,5 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde firmaların bilançolarında yer alan "öz kaynaklar", "arazi ve arsalar" ve "binalar" kalemlerinde de artışlar oldu. Firmaların 2010'da 49,7 milyar lira olan öz kaynakları yüzde 100'e yakın artışla 96,5 milyar lirayı buldu. Arazi ve arsalar kalemi de 346,1 milyon liradan 1,2 milyar liraya, binalar 2 milyar liradan 3,9 milyar liraya ulaştı.

Kaynak: AA