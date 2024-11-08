Bilim okuryazarlığı için ‘Köyde Meraklı Sınıflar’

Başak Nur GÖKÇAM

2024 sonuna kadar devam edecek pilot uygulamanın ardından, ‘Köyde Meraklı Sınıflar için Öğretmen Uygulama Rehberi’ güncellenerek son haline getirilecek. Şubat 2025 itibarıyla rehber, KODA’nın paydaşı olan Türkiye genelindeki yaklaşık bine yakın öğretmen ve öğretmen adayıyla paylaşılacak.

Köyde eğitime sürdürülebilir bir dönüşüm

Projeye ilişkin konuşan Bayer Türkiye CEO’su Serçin Giray, “Türkiye’deki 70. yılımızda sosyal sorumluluk çalışmalarımıza yeni bir soluk getirme kararı aldık. Bu defa köy okullarındaki öğretmenleri destekleyerek bilim okuryazarlığını artırmayı ve sürdürülebilir bir etki yaratmayı hedefliyoruz” dedi. KODA Eş Direktörü Menekşe Canatan da şöyle konuştu: “Köy okulları denildiğinde akla ilk olarak fiziksel ihtiyaçlar ve yoksulluklar geliyor.

Fakat köylerde aslında doğru yatırım yapıldığında hayalimizdeki okulu, öğretmenin daha fazla inisiyatif alabildiği ve daha fazla alana sahip olduğu kocaman bir potansiyel var. Biz de köyde eğitim meselemizde sürdürülebilir bir dönüşüm yaratmak için yola çıktık. Sistematik bir değişimi başlatmak için de biz çocuğu merkeze alalım dedik ve onun etrafındaki kişileri güçlendirmeye odaklandık. Burada da en etkili aktör, şüphesiz ki köy öğretmenleri. Projenin uzun vadede Türkiye’nin diğer kırsal bölgelerine de yayılmasını amaçlıyoruz.”

“Bizde çatısı akan öğretmenin verdiği eğitim, Finlandiya ile aynı”

Konuşmasında öğretmenlere çok şey borçlu olunduğunun altını çizen KODA Eğitim Danışmanı Cavit Yeşildağ ise “Bu projeyi dünyadaki en az 20 örneğe bakarak geliştirdik. Çocuk nasıl öğrenir, öğrendiğini nasıl hayat boyu kullanır bunun peşine düştük. Bizim Harran’da çatısı akan öğretmenimizin verdiği okul öncesi eğitim, Finlandiya ile aynı düzeyde" dedi.