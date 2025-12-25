10-15 yıl daha yaşamaya gayret edin! Ölümsüzlük ve gençleşme geliyor

Derya Unutmaz’a göre, yapay zeka destekli tıbbi teknolojiler insan ömrünü ve yaşlanma sürecini kökten değiştirecek bir dönemin eşiğinde. Unutmaz, hem teşhis ve tedavi süreçlerinin hızlanması hem de biyolojik yaşlanma mekanizmalarına doğrudan müdahale edilmesi sayesinde önümüzdeki 10–15 yılın kritik bir kırılma noktası olacağını vurguluyor.

"Dijital ikiz" avatarlar

Yapay zekanın en güçlü etkilerinden biri hastalıkların teşhisinde ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Unutmaz, yapay zekanın bir hekimin onlarca yıllık deneyiminden daha fazla veriyi aynı anda analiz edebildiğini ve teşhis hatalarını neredeyse sıfıra indirebildiğini belirtiyor. Özellikle “dijital ikiz” olarak adlandırılan biyolojik avatar modelleri sayesinde, bir ilacın ya da tedavinin kişinin kendi biyolojisi üzerindeki etkileri yıllar süren klinik deneylere gerek kalmadan simülasyonlarla kısa sürede test edilebilecek.

İlaç keşfi alanında da benzer bir devrim yaşanıyor. Unutmaz’a göre geçmişte yıllar alan ilaç geliştirme süreçleri, yapay zeka sayesinde saatler ya da günler seviyesine inmiş durumda. Milyonlarca molekülü aynı anda tarayabilen sistemler, kişiye özel tedavilerin ve yeni nesil antibiyotiklerin geliştirilmesini mümkün kılıyor.

Dokuların biyolojik olarak gençleştirilmesi hedefleniyor

Yaşlanma konusuna da dikkat çeken Prof. Dr. Derya Unutmaz, yaşlanmanın aslında vücudun kendini onarma kapasitesini kaybetmesi ve senesent hücrelerin birikmesiyle ortaya çıktığını ifade ediyor. Yapay zeka destekli yaklaşımlarla bu yaşlanmış hücrelerin temizlenmesi, kök hücrelerin doğru zamanda ve doğru dozda yönlendirilmesiyle organ ve dokuların biyolojik olarak gençleştirilmesi hedefleniyor.

Bu noktada “longevity escape velocity” kavramına işaret eden Unutmaz, teknolojinin katlanarak ilerlemesiyle birlikte hayatta kalınan her yılın ömre bir yıl daha eklediği bir döneme girilebileceğini söylüyor. Teorik olarak 80–90 yaşındaki bir bireyin biyolojik yaşının 30’lu yaşlara geri çekilmesinin mümkün olabileceğini dile getiriyor.