11 bin kişiye telekom dolandırıcılığı suçlaması

Çin, son yıllarda hızla artan telekom ve internet dolandırıcılığına karşı kapsamlı bir hukuki mücadele yürütüyor. Çin Yüksek Halk Savcılığı’nın (SPP) açıkladığı verilere göre, 2024’ün ilk 11 ayında Myanmar’ın kuzeyinden Çin’e geri getirilen 11 binden fazla kişi telekom dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılandı.

4 bin 300’den fazla kişi tutuklandı

SPP’nin verdiği bilgilere göre, aynı dönemde ülke genelindeki savcılık birimleri, bu tür suçlara karıştığı şüphesiyle 4 bin 300’den fazla kişinin tutuklanmasını onayladı. Bu adımların, özellikle sınır ötesi organize dolandırıcılık şebekelerine karşı güçlü bir caydırıcılık sağladığı vurgulandı.

Sınır ötesi şebekeleri çökertme operasyonu

Myanmar’dan iade edilenler de dahil olmak üzere, Çin’de 2024’ün ilk 11 ayında telekom ve çevrim içi dolandırıcılık bağlantılı suçlar nedeniyle yargılanan kişi sayısının yaklaşık 62 bine ulaştığı açıklandı. Yetkililer, bu rakamın dolandırıcılıkla mücadelenin ölçeğini ve kararlılığını ortaya koyduğunu belirtiyor.

Çinli yetkililer, özellikle Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren ve Çin vatandaşlarını hedef alan dolandırıcılık ağlarının dağıtılmasının öncelikli hedef olduğunu ifade ediyor. Savcılık, uluslararası iş birliği ve geri iade mekanizmalarının önümüzdeki dönemde de yoğun şekilde kullanılacağını vurguladı.