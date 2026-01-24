149 milyon hesap bilgisi sızdırıldı: Gmail, Facebook, Instagram, Netflix... 

Siber güvenlik araştırmacısı Jeremiah Fowler, internette herkese açık halde bırakılmış bir veri tabanında milyonlarca çalınmış hesap bilgisi tespit ettiğini açıkladı.

Fowler, veri setinde e-posta adresleri, kullanıcı adları, şifreler ve ilgili giriş bağlantılarının yer aldığını belirtti.

Araştırmaya göre sızdırılan hesaplar arasında en fazla pay Gmail’e ait:

48 milyon Gmail hesabı

17 milyon Facebook hesabı

6,5 milyon Instagram hesabı

4 milyon Yahoo Mail hesabı

3,4 milyon Netflix hesabı

1,5 milyon Outlook hesabı

Buna ek olarak iCloud, TikTok, OnlyFans, Binance, üniversite uzantılı e-postalar ve diğer çevrim içi hizmetlere ait giriş bilgileri de veri tabanında yer aldı.

Fowler, veri tabanının internette açık şekilde bulunduğunu ve isteyen herkesin milyonlarca kullanıcı bilgisine erişebileceğini vurguladı. Verilerin büyük bölümünün “infostealer” adlı zararlı yazılımlar aracılığıyla kullanıcı cihazlarından çalındığı ifade edildi.

Google’dan açıklama

Google sözcüsü, söz konusu veri setinin yeni bir Gmail ihlali olmadığını, bilgilerin daha önce farklı cihazlardan çalındığını ve tek bir yerde toplandığını kaydetti. Şirket, şüpheli girişler tespit edildiğinde hesapların otomatik olarak kilitlendiğini ve kullanıcıların şifrelerini sıfırlamak zorunda bırakıldığını duyurdu.

Siber güvenlik uzmanları, sızdırılan verilerin otomatik saldırılarda kullanılabileceğini, kimlik hırsızlığı, finansal dolandırıcılık ve kimlik avı saldırılarının artabileceğini belirterek kullanıcıları uyardı.