16 yaş altına sosyal medya yasağı dev şirketleri vuracak

Sosyal medya platformlarının en büyük gelir kaynağı dijital reklamcılık. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel reklam modelleri yerini çevrim içi reklamcılığa bıraktı. Bu sistemde kullanıcıların platformlarda geçirdiği süre ve etkileşim sayısı, şirketlerin elde ettiği reklam gelirlerini doğrudan etkiliyor.

Örneğin Meta’nın 2025 yılında elde ettiği 171,69 milyar Euro'luk gelirin yüzde 98’i reklamdan geldi. Bu rakam yaklaşık 167,53 milyar Euro anlamına geliyor. Bu durum, sosyal medya şirketlerinin kullanıcı etkileşimine ne kadar bağımlı olduğunu açıkça gösteriyor.

Kullanıcı verileri dev bir ekonomik değer yaratıyor

Reklam gelirlerinin yanı sıra teknoloji şirketleri, kullanıcıların oluşturduğu verilerden de büyük kazanç sağlıyor. Kullanıcı davranışlarının analiz edilmesiyle oluşan veri ekonomisinin değeri 2024 yılında 2,3 milyar Euro'ya ulaştı.

Uzmanlar, bu rakamın 2032 yılına kadar 11 milyar Euro'ya çıkabileceğini öngörüyor. Sosyal medya platformları, kullanıcıların beğenileri, paylaşımları ve platformda geçirdiği süre gibi verileri analiz ederek ayrıntılı tüketici profilleri oluşturuyor.

Bu profiller sayesinde şirketler kullanıcılara son derece hedefli reklamlar gösterebiliyor.

Genç kullanıcılar reklam ekonomisinin merkezinde

Genç kullanıcılar sosyal medya platformları için kritik bir kitleyi oluşturuyor. Avrupa Parlamentosu verilerine göre gençlerin yüzde 97’si her gün internet kullanıyor.

Ayrıca 13-17 yaş grubundaki kullanıcıların yüzde 78’i cihazlarını her saat kontrol ediyor. Bu yoğun kullanım, reklam gösterimleri ve veri üretimi açısından büyük önem taşıyor.

Bu nedenle 16 yaş altındaki kullanıcıların platformlardan çıkarılması, reklam gelirlerinde ciddi bir düşüşe yol açabilir.

Büyük teknoloji şirketleri için yeni risk

Uzmanlara göre sosyal medya yasaklarının yaygınlaşması halinde teknoloji şirketleri daha az kullanıcı verisi, daha düşük etkileşim oranı ve azalan reklam gelirleri ile karşı karşıya kalabilir.