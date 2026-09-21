40 lise öğrencisi beyaz eşyanın geleceğine yön verecek

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Çocukların teknoloji okuryazarlığını geliştirmek ve geleceğin yetkinliklerini erken yaşta kazanmalarını desteklemek amacıyla Kodluyoruz Derneği ile BSH Türkiye'nin birlikte hayata geçirdiği Geleceği Kodlayanlar (Makers of Tomorrow) programına yeni bir adım ekleniyor.

Program kapsamında düzenlenen Ideathon, Türkiye’nin dört bir yanından 40 lise öğrencisini, beyaz eşya sektörünün sürdürülebilirlik konularında yenilikçi fikirler üretmeye davet ediyor. “Yeşil Teknoloji, Sürdürülebilirlik ve Beyaz Eşya” temasıyla gerçekleştirilecek Ideathon’da öğrenciler; beyaz eşyaların üretimden kullanıma, bakım ve onarımdan geri dönüşüme uzanan yaşam döngüsündeki sürdürülebilirlik konularına yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirecek.

Öğrenciler beyaz eşyanın yaşam döngüsüne çözüm arayacak

“Yeşil Teknoloji, Sürdürülebilirlik ve Beyaz Eşya” temasıyla gerçekleştirilecek Ideathon’da öğrenciler, beyaz eşyaların tüm yaşam döngüsüne odaklanacak.

Üretimden kullanıma, bakım ve onarımdan geri dönüşüme kadar uzanan süreçlerdeki sürdürülebilirlik konuları ele alınacak. Katılımcılardan bu alanlara yönelik yenilikçi ve uygulanabilir çözümler geliştirmeleri istenecek.

Ideathon başvuruları 4 Ekim’e kadar sürecek

Programa örgün eğitimdeki lise öğrencileri bireysel veya grup halinde başvurabilecek. Katılımcılar üç ya da dört kişilik ekipler kurabilecek. Bireysel başvuru yapan öğrenciler ise Ideathon sürecinde gruplandırılacak.

Programa en fazla 40 öğrenci ve 12 grup kabul edilecek.

Başvuru süreci 4 Ekim’e kadar devam edecek. Tüm katılımcılar, Ideathon öncesinde 14 Ekim Çarşamba günü çevrim içi gerçekleştirilecek “Yeşil Teknoloji ve Sürdürülebilirlik” etkinliğine davet edilecek.

Öğrencilere eğitim ve mentörlük desteği verilecek

Ideathon iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada öğrenciler; Problem Tanıma ve Çözüm Haritalandırma, Sunum Teknikleri, İleri Prompt Teknikleri ve Takım Çalışması konularındaki atölyelere katılacak.

Ardından ekipler, beyaz eşya sektöründe sürdürülebilirlik odaklı çözüm önerileri geliştirecek. Belirlenen problem ve çözüm önerileri, mentörlerin desteğiyle projeye dönüştürülecek.

Projeler jüri karşısına çıkacak

Ideathon’un ikinci aşamasında öğrenciler hazırladıkları projeleri jüriye sunacak. Program sonunda jüri tarafından seçilen projelerin sahipleri, küçük ev aletleriyle ödüllendirilecek.