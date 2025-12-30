ABD’den Çin’de üretime kontrollü onay: Samsung ve SK Hynix’e yıllık lisans verilecek

ABD yönetimi, Samsung Electronics ve SK Hynix’e, 2026 yılı boyunca Çin’deki fabrikalarına Amerikan menşeli çip üretim ekipmanı ithal edebilmeleri için yıllık lisans verdi.

Yıllık izinler verilecek

Yeni karar, Washington yönetiminin yılın başlarında Çin’de faaliyet gösteren bazı yabancı yarı iletken üreticilerine tanınan geniş kapsamlı lisans muafiyetlerini geri çekmesinin ardından atıldı. Yeni sistemle birlikte ABD makamları, Çin’e yarı iletken üretim ekipmanı ihracatına yönelik izinleri artık yıllık olarak gözden geçirecek.

Teknoloji devlerinin hisseleri yükseldi

Kararın ardından piyasalarda olumlu bir tepki gözlemlendi. SK Hynix hisseleri yüzde 1,5 yükseldi, Samsung hisseleri ise Seul borsasında yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

Samsung ve SK Hynix’in yanı sıra Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), bugüne kadar “doğrulanmış son kullanıcı” statüsünden yararlanıyordu. Statü ile beraber, şirketlerin ABD’den yapılacak ekipman sevkiyatları için ayrı ayrı lisans başvurusu yapma zorunluluğunu ortadan kaldırıyordu. Ancak yetkililerin aktardığına göre, uygulama 31 Aralık itibarıyla sona erecek. Bu tarihten sonra, Çin’deki tesislere yapılacak ABD çip ekipmanı sevkiyatları için açık onay alınması gerekecek.