Akıllı gözlük yarışı kızışıyor: 100 milyon dolar yatırım aldı

Akıllı gözlük üreticisi Xreal, 100 milyon dolarlık yeni yatırım aldığını açıkladı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Chi Xu, Bloomberg'e verdiği röportajda, yatırımın ağırlıklı olarak tedarik zinciri ortaklarından ve ismi açıklanmayan diğer destekçilerden geldiğini söyledi. Bu finansman, şirketin kasasına önemli bir güç kattı.

Değerleme 1 milyar doların üzerinde

Toplam değerlemesi 1 milyar doların üzerinde olan Xreal, bu hafta Las Vegas’ta düzenlenen CES fuarında iki yeni akıllı gözlük modelini tanıttı. Bunlar arasında giriş seviyesi için geliştirilen yenilenmiş bir model de yer aldı. Şirket ayrıca Alphabet bünyesindeki Google ile olan iş birliğini uzattığını duyurdu.

Google ile Android XR ortaklığı

Xreal ile Google, Android XR platformunu kullanan yeni bir akıllı gözlük üzerinde birlikte çalışıyor. Xu, bu ürünün 2026 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığını ve projenin takvimine uygun şekilde ilerlediğini belirtti. Xu’ya göre Xreal optik modüller ve çipler konusunda güçlü, Google ise yapay zekâ ve işletim sistemleri tarafında uzman. Bu nedenle en iyi donanımın tek bir şirketten değil, iş birliklerinden çıkacağını savundu.

Meta ve Apple rekabeti

Xreal, Meta Platforms gibi devlerle de rekabet ediyor. Meta, yapay zekâ destekli Ray-Ban akıllı gözlükleriyle pazarda lider konumda bulunuyor ve geçen yıl 799 dolarlık üst segment bir modeli satışa sundu.

Öte yandan Apple’ın, 3 bin 499 dolarlık Vision Pro kulaklığının sınırlı başarısının ardından bu yıl ilk akıllı gözlüğünü tanıtması bekleniyor. Xu, Vision Pro’yu “çok pahalı ve çok ağır” olarak nitelendirirken, Xreal’in bunun yüzde 80’lik deneyimini çok daha hafif ve uygun fiyatlı ürünlerle sunabileceğini savundu.

Xu, akıllı gözlük pazarının yeterince büyük olduğunu vurgulayarak, tek bir form faktörünün baskın hale gelmeyeceğini ve sektörün “herkes için açık bir yarış” olmaya devam edeceğini söyledi.