Amazon 8 milyar dolarlık çipi yatırımcıya devredip geri kiralayacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Amazon, yapay zekâ yatırımlarında hız kesmeden bilanço üzerindeki sermaye yükünü azaltacak yeni bir finansman modeline hazırlanıyor. Şirketin yaklaşık 8 milyar dolar değerindeki Nvidia Grace Blackwell çiplerini özel amaçlı bir yapıya devrederek dış yatırımcılardan kaynak sağlamayı planladığı bildirildi.

8 milyar dolarlık çip yatırımcıya devredilecek

Plan kapsamında binlerce Nvidia Grace Blackwell çipinin oluşturulacak özel amaçlı şirkete devredilmesi öngörülüyor. Bu yapı, çiplerin mülkiyetini üstlenirken finansmanın önemli bölümünü dış yatırımcılardan sağlayacak.

Amazon ise çipleri kullanmaya devam edecek ancak donanımın sahibi olmak yerine yeni yapıdan kiralayacak. Böylece şirket, yapay zekâ altyapısının en pahalı parçalarından biri olan gelişmiş işlemcilerin maliyetinin önemli bölümünü kendi bilançosunun dışına taşıyabilecek.

İşleme konu Nvidia çipleri henüz kurulmayı bekleyen donanımlardan oluşmuyor. Grace Blackwell işlemcilerin ABD genelinde bir düzineden fazla veri merkezinde halihazırda kullanıldığı belirtiliyor. Tesislerin Nevada ve Virginia dahil beş eyalete yayıldığı bildiriliyor.

Plan hayata geçerse aktif olarak çalışan yapay zekâ donanımlarının mülkiyeti yatırımcılara geçecek ancak işlem gücü Amazon Web Services altyapısında kullanılmaya devam edecek.

Model bu yönüyle uçak, gemi ve gayrimenkul sektörlerinde uzun süredir kullanılan “sat ve geri kirala” işlemlerine benziyor. Şirket varlığı yatırımcıya devrediyor, kullanım hakkını ise uzun vadeli kiralama yoluyla sürdürüyor.

Amazon’ın özel amaçlı şirkette dış yatırımcıların ilgisini artırmak için yüzde 10’a kadar ortaklık payı sunmayı da değerlendirdiği belirtiliyor. Amazon’ın ise oluşturulacak yapıda doğrudan ortaklık payı taşımaması planlanıyor.

Finansmanın büyük bölümünün borçlanma yoluyla sağlanması bekleniyor. Böylece emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve büyük kredi yatırımcıları gibi uzun vadeli sermaye sahipleri yapay zekâ altyapısının finansmanına doğrudan katılabilecek.

Plan henüz görüşme aşamasında bulunuyor ve nihai yapının değişebileceği belirtiliyor.

Amazon bu yıl 220 milyar dolar harcamaya hazırlanıyor

Amazon’ın alternatif finansman arayışının arkasında yapay zekâ yatırımlarının ulaştığı dev boyut bulunuyor.

Şirket yönetimi temmuz ayında 2026 yılı için nakit sermaye harcaması beklentisini yaklaşık 200 milyar dolardan 220 milyar dolara yükseltti.

Amazon CEO’su Andy Jassy, artışta bellek çiplerindeki maliyet yükselişinin etkili olduğunu belirtirken bu harcama seviyesine rağmen şirketin 2026’daki bütün talebi karşılayacak kadar kapasite oluşturamayacağını açıklamıştı.

Şirket özellikle veri merkezleri, yapay zekâ sunucuları, ağ altyapısı, enerji kapasitesi ve gelişmiş işlemcilere yönelik yatırımlarını hızlandırıyor. Nvidia’nın yeni nesil işlemcileri de bu yatırım dalgasının en pahalı bileşenleri arasında bulunuyor.

Amazon Web Services’ın ikinci çeyrek geliri yıllık yüzde 37 artarak 42,2 milyar dolara çıkarken şirketin yapay zekâ ve çip faaliyetlerinin her biri yıllık 25 milyar doların üzerinde gelir hızına ulaştı.

Ancak büyümenin faturası nakit akışında görülüyor. Amazon’ın son 12 aylık serbest nakit akışı haziran sonunda 7,6 milyar dolar eksiye geriledi. Bir yıl önce aynı dönemde şirket 18,2 milyar dolar pozitif serbest nakit akışı yaratmıştı.

Amazon, bu bozulmanın temel nedeninin yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle hızlanan tesis ve ekipman harcamaları olduğunu açıkladı.

Çiplerin özel bir yatırım yapısına devredilmesi, şirketin yeni kapasite yatırımlarını sürdürürken aynı zamanda bilanço ve nakit akışı üzerindeki baskıyı azaltmasına yardımcı olabilir.

Bu yöntem Amazon’a, mevcut donanımını kullanmayı sürdürürken yeni veri merkezleri ve yeni nesil yapay zekâ işlemcileri için daha fazla kaynak ayırma imkânı da sağlayabilir.

Yapay zekâ çipleri yeni bir yatırım aracına dönüşüyor

Amazon’ın planı, yapay zekâ sektöründe giderek büyüyen yeni bir finansman modelinin parçası.

Teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yarışı yalnız çip satın almakla sınırlı kalmıyor. Veri merkezleri, enerji altyapısı, soğutma sistemleri, ağ ekipmanları ve gelişmiş işlemciler için yüz milyarlarca dolarlık yatırım gerekiyor.

Bu nedenle büyük teknoloji şirketleri, söz konusu yatırımların tamamını kendi bilançolarıyla karşılamak yerine dış yatırımcılardan kaynak sağlamanın yeni yollarını arıyor.

Amazon’ın planladığı yapıda Nvidia’nın gelişmiş çipleri yalnız işlem gücü sağlayan teknolojik donanım olmaktan çıkıyor. Aynı çipler, yatırımcıların finansman sağlayabileceği ve kira geliri elde edebileceği bir varlığa dönüşüyor.

Bu model yatırımcılar açısından da yeni bir alan açıyor. Veri merkezlerinin kendisine yatırım yapmak yerine doğrudan veri merkezlerinde kullanılan yüksek değerli işlemcilere finansman sağlamak mümkün hale geliyor.

Ancak modelin önemli bir riski bulunuyor: yapay zekâ çiplerinin teknolojik ömrü.

Nvidia ve rakipleri çok kısa aralıklarla yeni nesil işlemciler geliştiriyor. Bugün milyarlarca dolar değer taşıyan bir çip filosunun birkaç yıl sonra ne kadar değerli olacağı, yatırımcıların vereceği finansmanın fiyatlandırılması açısından kritik önem taşıyor.

Çiplerin ekonomik ömrü, ikinci el değeri, enerji tüketimi ve yeni nesil işlemciler karşısındaki performansı bu nedenle doğrudan finansal risk unsuru haline geliyor.

Amazon’ın yaklaşık 8 milyar dolarlık planı bu açıdan yalnız bir şirketin bilanço düzenlemesi değil. İşlem gerçekleşirse, yapay zekâ yatırımlarında kullanılan pahalı donanımların bağımsız bir yatırım ve finansman alanına dönüşmesinin en büyük örneklerinden biri olacak.