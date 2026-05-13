Amazon Prime Video’da yeni dönem: Türkiye’de reklamsız paket ücreti açıklandı

Amazon Prime Video yönetimi, reklam uygulamasının içerik yatırımlarını sürdürmek ve platformdaki yapımları artırmak amacıyla devreye alınacağını belirtti. Mevcut Prime üyelik ücretinde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağı açıklandı.

Reklamsız izlemek isteyenler ek ücret ödeyecek

Yeni dönemde reklamsız içerik izlemek isteyen kullanıcılar için ayrı bir abonelik seçeneği sunulacak. Buna göre kullanıcılar, mevcut Prime üyeliğine ek olarak aylık 59,90 TL ödeme yaparak reklamsız kullanım hakkı elde edecek.

Türkiye’de Amazon Prime üyeliği ise Prime Video erişimi dahil aylık 69,90 TL olarak uygulanmaya devam edecek.