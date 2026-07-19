Amazon'da yapay zeka krizi: Yöneticiler sistemi kapatmak zorunda kaldı

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Teknoloji devi Amazon, depolarındaki operasyonları daha verimli hale getirmek için yapay zeka destekli yeni personel yönetim sistemlerini test etmeye başlasa da işler beklendiği gibi gitmedi. İç yazışmalara göre bazı yöneticiler, sistemin hatalı önerileri nedeniyle yapay zekayı tamamen kapatmak orunda kaldı.

Yapay zekanın önerileri uygulanmadı

Şirket içi yazışmalara göre, birçok yönetici yapay zekanın vardiya planlamaları ve personel dağılımına ilişkin tavsiyelerine güvenmedi. Bazı yöneticilerin üst yönetime gönderdiği mesajlarda sistemin kapatılması için yalvardığı ortaya çıktı.

Belgelerde ayrıca yöneticilerin zaman zaman algoritmanın önerilerini bilinçli olarak değiştirdiği veya sistemdeki açıkları kullanarak farklı planlamalar yaptığı belirtildi.

İnsan faktörünü anlayamıyor

Çalışanların en büyük eleştirisi ise yapay zekanın insanların fiziksel özelliklerini, deneyimini ve bireysel performansını dikkate almaması oldu. Yöneticilere göre algoritma, çalışanlar arasındaki yaş, fiziksel sağlık ve beceri gibi farklılıkları yeterince hesaba katamıyor.

Amazon ise sızdırılan belgelerin sistemin ilk test dönemine ait olduğunu ve bugünkü durumu tam olarak yansıtmadığını savundu. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, yapay zekanın yöneticilerin yerine geçmek için değil, onlara daha iyi veri sunmak amacıyla geliştirildiğini belirtti.

Şirket ayrıca yeni sistemlerin sürekli geliştirildiğini ve ilk testlerden elde edilen geri bildirimlerin yazılıma yansıtıldığını ifade etti.

Amaç verimliliği artırmak

Amazon son yıllarda depolarında personel planlamasını iyileştirmek, sipariş hazırlama süresini kısaltmak, artan e-ticaret talebine daha hızlı yanıt vermek ve operasyon maliyetlerini azaltmak için robotlar, otomasyon sistemleri ve yapay zekaya milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Özellikle aynı gün teslimat hedefleri nedeniyle şirket, depo süreçlerini daha verimli hale getirecek teknolojilere ağırlık veriyor.

Yapay zeka tartışması büyüyor

Amazon'da yaşananlar, iş dünyasında "Yapay zeka insanların yerini alacak mı, yoksa sadece onlara yardımcı olan bir araç mı olacak?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Mevcut yapay zeka sistemleri ise büyük miktarda veriyi çok hızlı analiz edebiliyor. Ancak çalışanların deneyimi, fiziksel kapasitesi, anlık kararları ve saha koşulları gibi insana özgü değişkenleri değerlendirmekte hala yetersiz kalıyor. Bu nedenle birçok şirket, yapay zekayı karar verici değil, karar destek sistemi olarak kullanmayı tercih ediyor.