Anthropic yapay zeka modellerine ABD dışı erişimi durdurdu

Trump yönetimi yabancı hükümetlerin, şirketlerin ve bireylerin en güçlü Anthropic yapay zeka araçlarını kullanmasını tamamen yasakladı. Şirket yeni ihracat kuralına uymak amacıyla herkesin sisteme erişimini hızlıca kapattı. Ticaret Bakanı Howard Lutnick Cuma günü Anthropic İcra Kurulu Başkanı Dario Amodei'ye resmi bir mektup gönderdi. Yetkililer şirketin en yeni Fable 5 ve Mythos 5 modellerinin artık kısıtlamalara tabi olduğunu belirtti.

Düzenleme ABD dışındaki müşterilerin ve ABD içindeki yabancı uyrukluların sistemleri kullanımını doğrudan engelliyor. Şirket kısıtlamaların geniş kapsamı nedeniyle söz konusu iki yeni modele tüm erişimi katı sınırlandırdı. Birçok yabancı hükümet, şirket ve yabancı uyruklu Anthropic çalışanı doğrudan onaylanan kuralın kapsamına giriyor. Şirket diğer mevcut araçların müşteriler için herhangi bir kesinti yaşamayacağını vurguladı. Hükümet mektubu ulusal güvenlik endişelerine dair spesifik detaylar barındırmıyor.

Siber güvenlik ve finans sektörü yasakların merkezinde yer alıyor

Hükümetin güncel müdahalesi küresel yapay zeka yarışındaki en sert idari adımlardan birini temsil ediyor. Anthropic ve rakipleri merakla beklenen halka arzlardan önce müşterilere yeni araçlar sunmak için amansızca yarışıyor. Yavaşlamalar ve düzenleyici idari engeller teknoloji şirketlerine milyarlarca dolara mal olma potansiyeli taşıyor. Dünya genelindeki hükümetler ve kurumsal şirketler yazılım güvenlik açıklarını belirlemek için Mythos ürününü kullanıyor.

Cuma günkü ani durdurma aksiyonu tüm güvenlik ve tespit çabalarını bir anda duraklatacak. Kısıtlamanın süresine bağlı olarak küresel siber güvenlik ağları üzerinde geniş çaplı yıkıcı etkiler ortaya çıkacak. Finanstan enerjiye kadar tüm kritik endüstriler büyük veri modelini şirket altyapılarında aktif olarak kullanıyor. Anthropic tehlikeli yetenekleri ortadan kaldıran korkuluklara sahip yeni nesil Fable modelini haftanın başlarında genel kullanıma sundu.

Pentagon ile şirket arasındaki gerilim tırmanıyor

Şirket ve Trump yönetimi Pentagon'un yapay zeka araçlarını nasıl kullanacağını belirleyen sınırlandırmalar konusunda aylardır aralıksız tartışıyor. Gerçekleşen son idari eylem iki taraf arasındaki ticari savaşı tırmandırma riski taşıyor. Girişim sermayedarı David Sacks dahil olmak üzere yönetim yetkilileri ve teknoloji danışmanları şirketi felaket tellallığı yapmakla doğrudan suçluyor. Yetkililer şirketin sistem riskleri konusunda uyarıda bulunup ardından daha güçlü modeller yayınlayarak çeliştiğini iddia ediyor.

Analistler ABD hükümetinin önde gelen şirketlerinden birini böylesine cezalandırıcı önlemlerle hedef almasını eşi görülmemiş bir adım olarak nitelendiriyor. Kontrolden çıkan veriler ve siber saldırılarla ilgili korkular Beyaz Saray'ı hızlıca harekete geçirdi. Başkan Trump piyasaya sürülmeden önce daha fazla idari kontrol arayışını yansıtan kapsamlı bir yürütme emri imzaladı. Kararname büyük modeller değerlendirilirken ulusal güvenlik yetkililerine daha fazla idari karar kontrolü veriyor.

Güvenlik açıkları

Yönetim ve Anthropic en iyi idari araçlara kimin erişeceği konusunda haftalardır zorlu kapalı görüşmeler yürütüyor. Bir teknoloji kullanıcısının Fable 5 güvenlik sınırlarını aştığına dair uzman raporları son yasaklama eylemini doğrudan tetikledi. Şirketin yılın başlarında Mythos önizlemesine başlamasından bu yana siber saldırılarla ilgili kurumsal güvenlik endişeleri artıyor. Söz konusu model yazılım hatalarını bulma konusunda birçok teknik durumda insanlardan katbekat verimli çalışıyor.

Sektördeki rakiplerinden daha fazla sistem güvenlik önlemlerini savunan Anthropic geçici süreçte Mythos erişimini daha fazla yabancı kullanıcıya genişletti. Şirket ayrıca ilgili modele yönelik tüm yetkisiz sistem erişimlerini derinlemesine araştırdı. Anthropic hükümet yetkililerinin son eylemden önce sistemi kırma yönteminden haberdar olduğunu düşünüyor. Yönetim ekibi özel kırma tekniğinin daha önce bilinen küçük çaplı güvenlik açıklarını belirlemek için test amaçlı kullanıldığını tespit etti.

Çip ihracatı kuralları çelişkili uluslararası politikaları gözler önüne serdi

Siber güvenlik firması Luta Security İcra Kurulu Başkanı Katie Moussouris söz konusu sistemi kırma araştırmasını Amazon uzmanlarının yaptığını açıkladı. Araştırmacılar Anthropic sistemlerinden bir avuç güvenlik açığı hakkında veri almak için özel bir dizi kod komutu kullandı. Anthropic yönetim ekibi güvenlik raporunun eksiksiz bir kopyasını Moussouris ile detaylıca paylaştı. Moussouris modelin sağladığı verilerin ağlara saldıranlardan ziyade ağı savunan güvenlik uzmanlarının işine yarayacağını açıkça belirtti. Moussouris Beyaz Saray idaresinin güvenlik hamlesini doğrudan bir tehdit olarak değerlendirmesini aşırı kurumsal tepki olarak nitelendirdi.

Amazon yetkili temsilcileri basının güncel veri ve yorum taleplerine herhangi bir resmi yanıt vermedi. Ticaret Bakanlığı çipler ve teknolojik modeller dahil olmak üzere en iyi ABD donanımlarına erişimi katı kurallarla kontrol ediyor. Bakanlık yabancı düşmanlara donanım ihracatını tamamen yasaklıyor ve hassas araçlara erişim için ağır idari lisans talep ediyor. Trump yönetimi büyük yapay zeka modellerini eğitmek için gereken mikro çipler üzerindeki ihracat kısıtlamalarını büyük oranda gevşetti. Yönetim Çin donanım sevkiyatlarını şaşırtıcı şekilde onayladı ve idari model erişimini kısıtlayacak eski uluslararası kurallardan tamamen kaçındı.

İngiltere gibi köklü ABD müttefikleri yürürlüğe giren yeni ihracat kuralı kapsamında şirketin en iyi teknolojisine doğrudan hiçbir şekilde erişemiyor. Kaliforniya Üniversitesi Küresel Çatışma ve İşbirliği Enstitüsü Kıdemli Üyesi Jimmy Goodrich kısıtlayıcı politika tercihini sertçe eleştirdi. Goodrich Ticaret Bakanlığı'nın ulusal güvenlik riskleri oluşturabilecek modelleri idari olarak kontrol etmek için harekete geçmesini mantıksal açıdan çelişkili bulduğunu belirtti. Analist bakanlığın yeni modelleri üreten çiplerin yabancı düşmanlara rahatça satılmasına izin vermesini stratejik bir hata olarak değerlendirdi.