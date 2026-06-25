App Store'da büyük temizlik: Popüler uygulamalar kaldırıldı
Apple, Rusya'nın en çok kullanılan sosyal medya ve dijital hizmet uygulamalarından bazılarını App Store'dan gerekçesiz kaldırdı. Karar, milyonlarca kullanıcıya sahip platformların erişimini etkilerken, Rus teknoloji ekosisteminde yeni bir gerilim dalgası yarattı.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, Rusya’nın en popüler uygulamalarını gerekçe göstermeden App Store'dan kaldırdı.
Rus devi tek kalemde uygulamdan silindi
Facebook benzeri, Rus sosyal medya ve mesajlaşma platformu VK, Apple'ın önceden uyarıda bulunmadan uygulamaları tek taraflı olarak kaldırdığını bildirirken ayrıca VK, Zen, VK Video, VK Messenger, VK Music, VK Dating ve Odnoklassniki uygulamalarının da Apple cihazlarına indirilemediğini ve güncellenemediğini duyurdu.
VK herhangi bir yaptırım listesinde yer almadığına dikkat çekerken, Apple'ın söz konusu kararla Rusların yoğun şekilde kullandığı hizmetlere erişimin kısıtlandığı ifade edildi.
Uygulamaların güncellenememesi nedeniyle kullanıcıların mesajlar ve önemli gelişmelere ilişkin anlık bildirimleri alamayabileceği belirtiliirken, "Apple'ın Rus kullanıcılara yönelik bu adımını gerekçesiz ve kabul edilemez buluyoruz" denildi.
Apple daha önce de Rus şirketlerine ait çok sayıda uygulamayı App Store'dan kaldırmış, Rusya ise ülkede Facebook, Instagram, YouTube ve X gibi uygulamalara erişim engeli getirmişti.