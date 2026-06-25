App Store'da büyük temizlik: Popüler uygulamalar kaldırıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Rusya’nın en popüler uygulamalarını gerekçe göstermeden App Store'dan kaldırdı.

Rus devi tek kalemde uygulamdan silindi

Facebook benzeri, Rus sosyal medya ve mesajlaşma platformu VK, Apple'ın önceden uyarıda bulunmadan uygulamaları tek taraflı olarak kaldırdığını bildirirken ayrıca VK, Zen, VK Video, VK Messenger, VK Music, VK Dating ve Odnoklassniki uygulamalarının da Apple cihazlarına indirilemediğini ve güncellenemediğini duyurdu.

VK herhangi bir yaptırım listesinde yer almadığına dikkat çekerken, Apple'ın söz konusu kararla Rusların yoğun şekilde kullandığı hizmetlere erişimin kısıtlandığı ifade edildi.

Uygulamaların güncellenememesi nedeniyle kullanıcıların mesajlar ve önemli gelişmelere ilişkin anlık bildirimleri alamayabileceği belirtiliirken, "Apple'ın Rus kullanıcılara yönelik bu adımını gerekçesiz ve kabul edilemez buluyoruz" denildi.

Apple daha önce de Rus şirketlerine ait çok sayıda uygulamayı App Store'dan kaldırmış, Rusya ise ülkede Facebook, Instagram, YouTube ve X gibi uygulamalara erişim engeli getirmişti.