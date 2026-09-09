Apple bugün sahneye çıkıyor: Gözler katlanabilir iPhone sürprizinde

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Apple, yeni nesil iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Seride katlanabilir bir telefonun da yer alacağı beklenirken etkinliğe, 1 Eylül'de Tim Cook'tan görevi devralan CEO John Ternus başkanlık edecek.

Katlanabilir telefon pazarını büyütebilir mi?

Samsung, Motorola ve Google gibi rakipleri katlanabilir modellerini daha önce satışa sunmuştu. Apple ise yeni teknolojileri ürünlerine dahil etmekte daha temkinli bir yaklaşım izliyor.

Forrester analisti Dipanjan Chatterjee'ye göre katlanabilir telefon beklentisi, şirketin yerleşik stratejisiyle uyumlu. Chatterjee, Apple'ın bir ürün kategorisine girmeden önce teknik sorunların çözülmesini ve pazarın ticari açıdan sürdürülebilir olduğuna ilişkin işaretlerin ortaya çıkmasını beklediğini, ardından bu kategoriyi şekillendirmeye yöneldiğini belirtti.

Katlanabilir cihazların akıllı telefon pazarındaki payının hâlâ oldukça küçük olduğuna dikkat çeken Chatterjee, Apple açısından asıl sınavın bu sınırlı pazarı kayda değer büyüklüğe ulaştırmak olacağını ifade etti.

Bellek çipi darboğazı fiyatlara yansıyabilir

Yeni seride fiyatların da önceki nesillere kıyasla yükselmesi bekleniyor. Küresel bellek çipi darboğazı, iPhone 18'in daha pahalı olabileceği beklentisinin nedenleri arasında gösteriliyor.

Mevcut iPhone 17 serisinde ise fiyatlar, modele bağlı olarak 799 dolar ile 1.999 dolar arasında değişiyor.

Apple lansmanı ne zaman?

Etkinlik, bugün Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Lansman, Apple'ın internet sitesi, Apple TV ve YouTube üzerinden canlı izlenebilecek.