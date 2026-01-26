Apple ve Google'dan işbirliği: Yapay zekâ destekli yeni Siri için tarih belli oldu!

Teknoloji dünyasının iki devi Apple ve Google arasındaki stratejik ortaklık, Apple'ın sesli asistanı Siri'yi tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda duyurulan iş birliğinin ilk somut sonuçlarının Şubat ayında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Komplike görevleri gerçekleştirebilecek

Apple içerisinde 'Campos' kod adıyla yürütülen bu proje, Siri'yi geleneksel bir sesli asistandan çıkarıp gelişmiş bir sohbet botuna dönüştürecek.

Yeni Siri, kullanıcının kişisel verilerine ve cihaz ekranındaki anlık içeriğe erişerek karmaşık görevleri yerine getirebilecek. ChatGPT benzeri daha doğal ve akıcı bir diyalog yeteneğine sahip olacak bu sistemin, doğrudan Google'ın bulut altyapısı üzerinde çalışması planlanıyor.

İşletim sistemlerine derin entegrasyon

Yapay zeka destekli yeni sistem; yalnızca iPhone'larda değil, iPad ve Mac işletim sistemlerine de derinlemesine entegre edilecek. Bu sayede Apple ekosistemindeki tüm cihazlar, Google'ın Gemini modelleriyle daha akıllı ve etkileşimli bir kullanıcı deneyimi sunacak.