Apple’dan 110 ülkede casus yazılım alarmı: iPhone kullanıcılarına kritik uyarı

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Apple, kullanıcılarını hedef alan gelişmiş casus yazılım saldırılarına karşı yeni bir uyarı dalgası başlattı. Şirket, 110 ülkedeki bazı iPhone, iPad ve Mac kullanıcılarına cihazlarının paralı casus yazılımlarla hedef alınmış olabileceğini bildirdi.

Apple'ın paylaştığı bilgilere göre şirket bugüne kadar 150 ülkedeki kullanıcılara benzer tehdit bildirimleri gönderdi.

Apple: Bildirimi ciddiye alın

Apple, gönderilen tehdit bildirimlerinin cihazın kesin olarak ele geçirildiği anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

Bildirim, kullanıcının hedef alınmış veya hedef alınabilecek bir saldırıyla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. Şirket bu nedenle uyarının görmezden gelinmemesini ve ciddiye alınmasını tavsiye ediyor.

Tehdit bildirimleri cihaz üzerinden gösterilebildiği gibi kullanıcının e-posta adresine de gönderilebiliyor.

Casus yazılımların hedefinde kimler var?

Paralı casus yazılımların herkesi aynı ölçüde hedef almadığı belirtiliyor.

Bu tür gelişmiş saldırıların hedefinde çoğunlukla hükümet yetkilileri, gazeteciler, aktivistler, askeri personel ve kolluk kuvvetleri gibi yüksek profilli kişiler bulunuyor.

Saldırıların oldukça yüksek maliyetli olması nedeniyle sıradan kullanıcıların hedef olma ihtimalinin ise çok düşük olduğu ifade ediliyor.

Apple'ın casus yazılım konusunda kullanıcılarına yaptığı uyarılar yeni değil. Şirket 2025 yılında da nisan, temmuz ve eylül aylarında kullanıcılara paralı casus yazılım saldırılarına ilişkin tehdit bildirimleri göndermişti. Son uyarıyla birlikte bildirimlerin ulaştırıldığı ülke sayısının bugüne kadar 150'ye çıktığı açıklandı.

Kilitleme Modu’nu açın

Apple, tehdit bildirimi alan kullanıcıların atabileceği ilk adımlardan biri olarak Lockdown Mode (Kilitleme Modu) özelliğini etkinleştirmelerini öneriyor.

Kilitleme Modu, özellikle gelişmiş ve hedefli siber saldırılara karşı cihazdaki bazı işlevleri kısıtlıyor. Böylece saldırganların yararlanabileceği alanın azaltılması ve cihazın daha güçlü şekilde korunması amaçlanıyor.