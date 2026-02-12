Apple’dan ucuz iPhone müjdesi! Fiyatı ve özellikleri sızdı...

Apple, hem güçlü finansal performansı hem de yeni ürün lansmanlarıyla teknoloji dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Şirketin özellikle daha uygun fiyatlı iPhone 17e modeliyle geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği belirtilirken, bu hamlenin Apple’ın büyüme stratejisinde kritik rol oynaması bekleniyor.

2.5 milyar cihaz eşiğini geçti

Apple CEO’su Tim Cook, Aralık çeyreğini “olağanüstü ve rekor kıran bir dönem” olarak tanımladı. Şirket bu dönemde 143.8 milyar dolar gelir elde ettiğini ve dünya genelinde aktif Apple cihaz sayısının 2.5 milyarı aştığını açıkladı.

Bu devasa kullanıcı tabanı, Apple’ın ürün güncellemelerini sadece teknik yenilik değil, aynı zamanda tüm teknoloji ekosistemini etkileyen büyük stratejik hamleler haline getiriyor.

Ancak Apple, özellikle bellek maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını belirterek, önümüzdeki dönemde şirketin odağının sadece satış hacmi değil, aynı zamanda kâr marjlarını korumak olacağını vurguladı.

Fiyatı düşürerek büyümeyi hedefliyor

Apple kullanıcılarının önemli bir kısmı, mevcut iPhone’larını değiştirmemelerinin en büyük nedeni olarak yeni modellerin yüksek fiyatını gösteriyor.

Bu nedenle Apple, yeni stratejisinde daha geniş kitlelere ulaşmak için daha uygun fiyatlı modellerle büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor.

Şirketin amacı, yalnızca premium segmentte kalmak değil, aynı zamanda daha fazla kullanıcıyı Apple ekosistemine dahil etmek.

Güçlü donanım, daha düşük fiyat

Apple, yeni iPhone 17e modelini çok yakında tanıtacak. Yaklaşık 599 dolar fiyat etiketiyle gelmesi beklenen model, günlük kullanımda fark yaratacak önemli donanım yükseltmeleri sunacak:

- Yeni nesil A19 işlemci

- Apple’ın gelişmiş C1X modem teknolojisi

- Yeni N1 bağlantı çipi

- Manyetik aksesuar uyumlu MagSafe desteği

MagSafe teknolojisi sayesinde kullanıcılar, araç tutucular, kablosuz şarj cihazları ve cüzdan gibi aksesuarları daha kolay kullanabilecek.

Apple’ın bu modelle özellikle; gelişmekte olan ülkeleri, kurumsal müşterileri, fiyat hassasiyeti yüksek kullanıcıları hedeflediği belirtiliyor.

Daha fazla kullanıcı, daha güçlü ekosistem

Apple’ın uygun fiyatlı iPhone stratejisinin temel amacı, daha fazla kullanıcıyı Apple ekosistemine dahil etmek.

Daha fazla kullanıcı, daha fazla App Store geliri, servis aboneliği, aksesuar satışı anlamına geliyor.

Bu da Apple’ın uzun vadeli büyümesini destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak görülüyor.

iPad tarafında önemli güncellemeler

Apple’ın bahar lansmanlarında sadece iPhone değil, iPad modelleri de güncellenecek.

Beklenen yenilikler arasında; giriş seviyesi iPad’in A18 işlemciye geçmesi, iPad Air modelinin M4 işlemciyle güçlendirilmesi, Apple’ın yapay zekâ özelliklerinin daha geniş cihazlara gelmesi yer alıyor.

Premium marka, daha erişilebilir ürünler

Apple, uzun yıllardır premium fiyat politikasıyla tanınıyordu. Ancak yeni iPhone 17e ile şirketin daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflediği açıkça görülüyor.

Daha uygun fiyatlı ancak güçlü donanımlı cihazlar, Apple’ın hem kullanıcı sayısını hem de gelirini uzun vadede artırabilecek en önemli hamlelerden biri olarak değerlendiriliyor.