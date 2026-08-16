Apple’ın Çin planına engel: ABD yönetiminden açık uyarı

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Yapay zekâ veri merkezlerine yönelik yatırımların hızlanması, bilgisayar belleklerine olan talebi önemli ölçüde artırdı. Yoğun talep, kritik bileşenlerde tedarik sıkıntısı yaşanmasına ve fiyatların yükselmesine neden oldu.

Bellek maliyetlerindeki yükseliş Apple başta olmak üzere tüketici elektroniği üreticileri üzerindeki baskıyı artırırken, şirketler alternatif tedarik kanallarına yönelmeye başladı.

Apple Çinli üreticileri test ediyor

Apple'ın da tedarik sorununu hafifletmek amacıyla Çinli bellek üreticilerini değerlendirdiği belirtildi.

Konuya yakın kaynaklara göre şirket, Çin merkezli CXMT ve Yangtze Memory Technologies tarafından üretilen bellek çiplerini test ediyor. Testlerin, söz konusu çiplerin ilerleyen dönemde Çin pazarında satılan Apple cihazlarında kullanılmasının önünü açabileceği belirtiliyor.

Trump yönetiminden açık mesaj

Apple'ın Houston'daki üretim tesisini ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise şirketin Çinli üreticilere yönelmesine Washington'ın sıcak bakmadığını söyledi.

Trump yönetiminin bu adımdan yana olmadığını belirten Lutnick, bellek tedarikindeki soruna başka çözümler bulunması gerektiğini ifade etti. Lutnick, "Ancak büyük Amerikan şirketlerinin Çin belleklerini kullanması iyi değil" dedi.

ABD yönetiminin bu konudaki tutumunu Apple'a iletip iletmediği sorulan Lutnick, mesajın şirkete "açıkça" verildiğini belirtti.

Apple yalnız değil

Çinli bellek üreticilerine yönelen tek teknoloji şirketi Apple değil. Daha önce yayımlanan bilgilere göre HP ve Acer da ABD dışında satışa sundukları bazı cihazlarda Çinli CXMT tarafından üretilen bellek çiplerini kullanmaya başladı.

Yapay zekâ sektörünün hızla büyüyen bellek ihtiyacının sürmesi halinde küresel çip tedarikindeki baskının tüketici elektroniği üreticilerinin maliyetlerine ve ürün fiyatlarına yansımaya devam edebileceği değerlendiriliyor.