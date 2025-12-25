ATO’nun ATONET Akıllı Asistan Projesi dünya birinciliğine imza attı

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından geliştirilen ve Dünya Odalar Yarışması'nda iki kez ödül almaya hak kazanan ATONET Akıllı Asistan Projesi için Dünya Birinciliği Lansman Programı düzenlendi.

ATONET Akıllı Asistan Projesi Dünya Birinciliği Lansman Programı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleşti. Programda konuşan Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası isminin artık dünya çapında görünür ve bilinir hale geldiğini bildirdi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Dünya Odalar Kongresi'nde, ATO'nun başarısını bizzat gördüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu kongre, aynı zamanda Dünya Odalar Federasyonu'nu başkanlığım dönemindeki ilk Dünya Odalar Kongresi olma özelliğini de taşımaktadır. ATO'nun, 150 ülkeyi temsil eden odaların yer aldığı bu küresel platformda, dünya şampiyonluğuna ulaşmış olması, benim için de ayrı bir mutluluk ve gurur vesilesi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, ATO'nun bu ödüle ulaşma yolunda çetin ve güçlü bir rekabet sürecinden geçtiğini aktararak, dünyanın çeşitli ülkelerinden odaların, hayata geçirdiği projelerle, altı farklı kategoride yarışmaya katıldığını hatırlattı.

"ATO ile iftihar ediyorum"

ATO'nun 41 ülkeden gelen 83 projeyi geride bırakarak bir kez daha birinci olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Dünya Odalar Federasyonu Başkanı olarak, 150 ülkenin odalarını temsil eden bu büyük ailenin zirvesinde, bu başarının Türkiye'den ve başkentimiz Ankara'dan çıkmış olmasından büyük bir onur duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Dünya şampiyonluğunu başkentimize ve ülkemize kazandıran ATO ile iftihar ediyorum." dedi.

Hisarcıklıoğlu, geliştirilen uygulamayla, üye işlemlerinin yapay zeka kullanılarak kolaylaştırılmasının takdire şayan olduğunu belirterek, bu başarının ATO'nun kurumsal kapasitesinin ve üye odaklı çalışma anlayışının geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

"ABD ve Çinli rakiplerimizi geride bırakarak birinciliğini hak ettik"

ATO Başkanı Baran da ATONET Üye Hizmet Platformu'nun 2022 yılında üyelerin hizmetine sunulduğunu hatırlatarak, "170 ülkede 45 milyondan fazla şirketi temsil eden Dünya Odalar Federasyonu'nun 2023 yılında Cenevre'de düzenlediği Dünya Odalar Yarışması'nda, 'En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi' kategorisinde ABD ve Çinli rakiplerimizi geride bırakarak dünya birinciliğini hak ettik." dedi.

ATONET'in ardından ATONET Akıllı Asistan’ı hayata geçirdiklerine dikkati çeken Baran, bu projeyle Melbourne'de düzenlenen yarışmada, 41 ülkeden 83 proje arasında, finalde Birleşik Krallık, Sırbistan ve İran'ı geride bırakarak, 'En İyi Oda İnovasyonu Projesi' kategorisinde bir kez daha dünya birincisi olduklarını kaydetti.

Baran alınan başarıların istikrarlı vizyonun, kararlı emeğin ve güçlü ekip çalışmasının sembolü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ankara Ticaret Odası, aynı kategoride ikinci kez dünya birinciliği elde eden dünyadaki tek oda olmuştur. Dünyada başka hiçbir odanın başaramadığını başardık ve dijitalleşme ile yapay zeka alanında küresel ölçekte sürdürülebilir bir liderlik ortaya koyduk. Bu ödül, 170 bin üyemizin, Meclisimizin, Yönetim Kurulumuzun ve büyük bir özveriyle çalışan personelimizin ve paydaşlarımızın ortak başarısıdır. Gururla ifade ediyorum ki Ankara Ticaret Odası, dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında küresel ölçekte örnek gösterilen bir marka haline gelmiştir.