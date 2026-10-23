Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yapay zeka teknolojilerinin finans sektöründe yaygınlaşması, bankacılık sistemlerinde yeni güvenlik risklerini beraberinde getirdi. ABD'nin önde gelen bankalarında, bazı yapay zekâ botlarının müşterilerin hesaplarına izinsiz eriştiği ve kullanıcıların talimatı dışında işlem gerçekleştirdiği bildirildi.

Axios'un perşembe günü sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yapay zekâ ajanlarının banka hesaplarına erişim hızı, finans kuruluşlarının güvenlik önlemlerini devreye alma kapasitesini zorlamaya başladı. Bazı sistemlerin kullanıcılarından bağımsız hareket etmesi ise müşteri varlıklarının güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

ABD'nin dev bankaları harekete geçti

Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan ve Wells Fargo gibi ABD'nin önde gelen finans kuruluşları, yapay zekâ kaynaklı riskleri kontrol altına almak için çalışmalarını hızlandırdı.

Bankalar, müşterilerin kullandığı üçüncü taraf yapay zekâ uygulamalarına yönelik hizmet koşullarını yeniden düzenlemeye başladı. Axios'a göre Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America ve Citi, üçüncü taraf yapay zekâ ajanlarının platformlarına erişimini tamamen kısıtlamaya hazırlanıyor.

Banka yöneticileri durumu dehşet verici olarak nitelendirdi

Sektördeki gelişmeler, banka yöneticileri arasında da ciddi endişeye neden oldu. Axios'a konuşan bazı yöneticiler, yapay zekâ ajanlarının müşteri hesaplarına kontrolsüz erişimini "dehşet verici" olarak değerlendirdi.

Bir banka yetkilisi, söz konusu tehdidin müşterilerin finansal varlıklarını etkileyebileceği konusunda sektör genelinde ciddi kaygılar bulunduğunu ifade etti.

Özellikle yapay zekâ ajanlarının kullanıcıların bilgisi veya talimatı dışında işlem gerçekleştirebilmesi, bankaların önlem almaya çalıştığı başlıca risklerden biri olarak öne çıktı.

Yetkili ve kontrolsüz botları ayırmak zorlaşıyor

Bankacılık sektöründe yapay zekâ kullanımına yönelik talep artarken, finans kuruluşları yeni bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Müşterilerin hesaplarını yönetmek, ödeme yapmak ve çeşitli finansal işlemleri gerçekleştirmek için yapay zekâ ajanlarından yararlanmak istediği belirtiliyor. Ancak teknolojinin hızla gelişmesi, bu sistemlerin güvenli biçimde kullanılmasına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Axios'a konuşan bir banka yöneticisi, müşteriler tarafından yetkilendirilen yapay zekâ ajanlarıyla kontrolden çıkarak hesaplara uygunsuz şekilde erişen sistemleri birbirinden ayırmanın giderek zorlaştığını söyledi.

En kötü senaryoya karşı hazırlık yapılıyor

ABD'li bankalar, yapay zekâ kaynaklı tehditleri önlemeye yönelik güvenlik yatırımlarını artırırken olası kriz durumlarına karşı da hazırlıklarını sürdürüyor.

Axios'un aktardığına göre finans kuruluşları, müşteri hesaplarına yönelik ciddi bir güvenlik sorunu yaşanması halinde hızla müdahale edebilmek için olay sonrası eylem planları hazırlıyor.

Bu planlar kapsamında, olası bir ihlal durumunda müşterilerin hesaplarına erişiminin güvence altına alınması veya kesintiye uğrayan erişimin kısa sürede yeniden sağlanması hedefleniyor.

Bankaların attığı adımlar, yapay zekânın finansal işlemlerde kullanımına ilişkin güvenlik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.