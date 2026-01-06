Bir gecede piyasaları yıkmıştı! Etkisi sona mı erdi?

2025’in Ocak ayında, nispeten az bilinen Çinli bir yapay zekâ laboratuvarı olan DeepSeek, dünyanın en gelişmiş modellerine rakip bir sistem tanıttı. Bu gelişme, ABD’nin yapay zekâdaki liderliğinin sorgulanmasına yol açarken, piyasalarda sert satışlara neden oldu.

Bu süreçte Nvidia hisseleri bir günde yüzde 17 düşerek yaklaşık 600 milyar dolarlık piyasa değeri kaybı yaşadı. Broadcom da aynı gün yüzde 17 gerilerken, ASML hisseleri yüzde 7 düştü.

5 trilyon dolarlık piyasa değeri

Aradan 11 ay geçtikten sonra tablo tamamen değişti. Nvidia, Ekim ayında 5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşarak bir ilke imza attı. Broadcom hisseleri 2025 genelinde yüzde 49 yükselirken, ASML’nin hisseleri yüzde 36 değer kazandı.

Gartner analisti Haritha Khandabattu’ya göre Ocak ayındaki dalga, “küresel ölçekte ileri seviye yapay zekâ modellerinin maliyeti ve Çin’in rekabet gücüne dair inançları kökten değiştirdiği” için bu kadar sert yaşandı.

İlk şokun yarattığı etkiyi üretmedi

DeepSeek, Ocak ayından bu yana yedi yeni model güncellemesi yayımladı. Ancak bunların hiçbiri ilk şokun yarattığı etkiyi üretmedi. Analistlere göre bunun temel nedeni, yeni duyuruların tamamen yeni modeller değil; mevcut V3 ve R1 sistemlerinin güncellenmiş sürümleri olması.

"2026 ve sonrasında ise hızlanma bekliyoruz"

Morningstar analisti Brian Colello, Ocak 2025’te altyapı yatırımlarının azalacağı endişesi yaşandığını ancak bunun gerçekleşmediğini belirterek, “2025’te harcamalarda yavaşlama görmedik; 2026 ve sonrasında ise hızlanma bekliyoruz” dedi.

"İleri seviye işlemciye erişimini zorlaştırıyor"

Uzmanlara göre DeepSeek’in yeni bir “büyük model” çıkaramamasının ardında sınırlı hesaplama gücü yatıyor. ABD’nin gelişmiş çip ihracatına getirdiği kısıtlamalar, Çinli şirketlerin ileri seviye işlemciye erişimini zorlaştırıyor.

Financial Times’a göre DeepSeek, Huawei çipleriyle yaşanan eğitim sorunları nedeniyle R2 modelinin lansmanını ertelemek zorunda kaldı. “Chip War” kitabının yazarı Chris Miller, “Gelişmiş modeller için gelişmiş hesaplama gücüne erişim şart” değerlendirmesini yapıyor.

Batı’dan gelen yeni modeller güveni artırdı

Bu süreçte Batılı yapay zekâ laboratuvarlarının ardı ardına yeni modeller tanıtması da piyasaları rahatlattı. OpenAI, GPT-5’i; Anthropic ise Claude Opus 4.5’i duyurdu. Google da Gemini 3 modelini piyasaya sürdü.

Gartner analisti Arun Chandrasekaran, bu yoğun rekabet ortamının “ani bir metalaşma şoku” korkusunu azalttığını belirtiyor.

Yeni bir dalga gelir mi?

Buna rağmen DeepSeek’in önümüzdeki aylarda daha iddialı bir adım atabileceği konuşuluyor. Şirket, yılbaşı gecesi yayımladığı bir araştırma makalesinde yapay zekâ modellerinin daha verimli geliştirilmesine yönelik yeni bir yöntemi paylaştı.

Wedbush Securities analisti Dan Ives ise piyasaların tamamen sakinleşmediğini belirterek “Bu tür şok anlarını önümüzdeki yıl da görmeye devam edeceğiz” dedi.