ChatGPT iPhone’da bekleneni vermedi: OpenAI tahminini düşürdü

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OpenAI’nin mahkeme dosyasına yansıyan iç değerlendirmeleri, ChatGPT’nin Apple Intelligence ve Siri içindeki kullanımının beklentinin belirgin biçimde altında kaldığını ortaya koydu. Şirket, daha 2025’in başında kullanıcı tahminini düşürdü.

Apple’ın ChatGPT’yi Siri ve Apple Intelligence’a taşıması, OpenAI’nin beklediği kullanıcı sıçramasını yaratmadı. Yeni mahkeme belgeleri, şirketin daha ilk aylarda tahminlerini aşağı çektiğini ve performansı uzun süre yetersiz gördüğünü gösteriyor.

İlk alarm Ocak 2025’te geldi

Apple, ChatGPT entegrasyonunu Aralık 2024’te Siri ve Apple Intelligence içinde kullanıma sundu. Sistem, uygun durumlarda Siri’nin soruyu ChatGPT’ye yönlendirmesine izin veriyordu ancak kullanıcıların önce özelliği etkinleştirmesi ve bazı aşamalarda ayrıca onay vermesi gerekiyordu.

Mahkeme dosyasına yansıyan şirket içi değerlendirmelere göre OpenAI, daha Ocak 2025’te entegrasyonun beklenenden yavaş başladığını gördü. Bunun üzerine Apple ortaklığından gelmesini beklediği yeni haftalık aktif kullanıcı sayısına ilişkin tahminini aşağı çekti.

Sonraki aylarda tablo belirgin biçimde değişmedi. Şirket, Apple Intelligence üzerinden ChatGPT’ye gelen kullanımın beklediği ölçeğe ulaşmadığını değerlendirdi ve entegrasyonun performansını uzun süre yetersiz buldu.

OpenAI iki yıllık ayrıcalık istedi

Mahkeme dosyasının dikkat çeken bir başka bölümü Apple ile OpenAI arasındaki anlaşmanın kapsamını ortaya koydu. OpenAI’nin Apple’dan ChatGPT için iki yıllık ayrıcalık istediği, ancak Apple’ın bu talebi kabul etmediği belirtildi.

İki şirket arasında imzalanan anlaşmanın münhasır olmadığı ve Apple’ın benzer işlevleri sunan başka yapay zekâ sağlayıcılarıyla çalışmasına izin verdiği kaydedildi.

Bu ayrıntı, Elon Musk’ın şirketlerinin Apple ile OpenAI arasında rakipleri dışlayan özel bir anlaşma bulunduğu yönündeki iddialarına karşı OpenAI’nin savunmasının temel noktalarından biri haline geldi.

OpenAI ayrıca Apple Intelligence içinden ChatGPT’ye erişen kullanıcıların toplam yapay zekâ pazarındaki payının sınırlı kaldığını savunuyor.

Apple yapay zekâ rotasını genişletti

Apple’ın sonraki adımları da şirketin kendisini yalnızca ChatGPT’ye bağlamak istemediğini gösterdi. Apple, daha ilk duyurularında kullanıcıların zaman içinde farklı yapay zekâ modelleri arasında seçim yapabilmesini hedeflediğini açıklamıştı.

Şirket daha sonra Google ile de yapay zekâ alanında iş birliğine giderken, yeni nesil Siri AI tarafında Gemini modellerinden yararlanmaya başladı.

Apple’ın kendi yapay zekâ altyapısını büyütmesi ve birden fazla sağlayıcıyla çalışması, ChatGPT’nin Apple ekosistemindeki rolünün başlangıçta düşünüldüğü kadar merkezi kalmamasına yol açtı.

Buna rağmen ChatGPT, Apple Intelligence içinde kullanılmaya devam ediyor. Kullanıcılar Siri üzerinden belirli soruları ChatGPT’ye yönlendirebiliyor ve sistem, fotoğraf veya belge içeren isteklerde de OpenAI’nin modelinden yararlanabiliyor.

Dava Apple için bitti, OpenAI için sürüyor

Mahkeme belgeleri, Elon Musk’ın şirketleri ile Apple ve OpenAI arasında devam eden rekabet davasının parçası olarak ortaya çıktı.

X Corp ve daha sonra SpaceXAI bünyesine giren yapay zekâ şirketi, 2025’te Apple ile OpenAI arasındaki anlaşmanın rakip yapay zekâ hizmetlerinin büyümesini zorlaştırdığını ileri sürmüştü. Apple ve OpenAI ise bu iddiaları reddetti.

Eylül 2026’da Musk’ın şirketleri Apple’a yönelik taleplerini geri çekti. Apple böylece davadan çıktı ancak OpenAI’ye yönelik iddialar devam ediyor.

OpenAI ise yeni başvurusunda davanın duruşmaya gitmeden sona erdirilmesini talep ediyor. Mevcut takvim korunursa davanın Ocak 2027’de görülmesi planlanıyor.