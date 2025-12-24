ChatGPT’den yıl sonu özeti: "Your Year with ChatGPT" yayında

OpenAI, ChatGPT kullanıcılarının yıl boyunca yaptıkları sohbetleri, gönderilen mesajları ve üretilen görselleri özetleyen “Your Year with ChatGPT” özelliğini kullanıma açtı.

Özellik kapsamında yıl boyunca gönderilen mesaj sayısı, yapılan sohbetler, üretilen görseller ve hatta kaç kez tire (-) kullanıldığı gibi eğlenceli istatistikler yer alıyor. Kullanıcılar, ChatGPT ile olan etkileşimlerini tek bakışta görebiliyor.

Spotify Wrapped’deki rozet ve kulüp sistemine benzer şekilde ChatGPT de kullanıcı davranışlarına göre özel “ödüller” veriyor. Bu ödüller, ChatGPT’nin hangi amaçla daha yoğun kullanıldığına göre değişiyor. Bazı kullanıcılar, aldıkları esprili unvanları sosyal medyada paylaşmaya başladı.

Şiir ve görseller de üretiyor

Your Year with ChatGPT özeti yalnızca sayısal verilerden oluşmuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan kısa bir şiir, ilgi alanlarına göre tasarlanmış piksel tarzı grafikler ve tamamen yapay zeka üretimi görseller de özetin içinde yer alıyor. Bu içerikler, kaydedilip paylaşılabilecek formatta sunuluyor.

Özete nasıl ulaşılır?

Kullanıcılar özetlerine ChatGPT’nin web sürümünden veya Android ve iOS uygulamalarının güncel versiyonları üzerinden ulaşabiliyor. Ana sayfada “Your Year with ChatGPT” seçeneği öne çıkarken, sohbet ekranına “Show me my year with ChatGPT” yazarak da özet talep edilebiliyor. Ancak bu özellikten yararlanabilmek için yıl içinde yeterli kullanım yapılmış olması ve sohbet geçmişine dair ilgili ayarların açık olması gerekiyor.

Türkiye’de henüz kullanıma açılmadı

Your Year with ChatGPT özelliği ücretsiz ve ücretli tüm kullanıcılar için sunuluyor. Ancak şimdilik ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ile sınırlı. OpenAI, özelliğin kademeli olarak diğer ülkelere de açılacağını belirtiyor.