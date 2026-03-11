OpenAI’den ChatGPT için dev adım: Çok beklenen özelliği yolda

Yapay zeka alanında hızlı gelişmeler yaşanırken, OpenAI’nin video üretim teknolojisi Sora’yı ChatGPT platformuna entegre etmeye hazırlandığı iddia edildi.

The Information’ın haberine göre, konuya yakın kaynaklar şirketin Sora’nın yapay zeka destekli video üretim yeteneklerini doğrudan ChatGPT’ye eklemeyi planladığını belirtiyor. Bu adımın, kullanıcıların metin komutlarıyla kısa videolar oluşturmasına olanak tanıması bekleniyor.

Söz konusu entegrasyonun ChatGPT’nin kullanımını önemli ölçüde artırabileceği ifade edilirken, video üretiminin yüksek işlem gücü gerektirmesi nedeniyle OpenAI’nin maliyetlerini de yükseltebileceği değerlendiriliyor.

Sora mobil uygulaması beklenen ilgiyi görmedi

OpenAI, Sora teknolojisini yaklaşık beş ay önce ayrı bir mobil uygulama olarak kullanıcıların erişimine sunmuştu. Uygulama, kullanıcıların kendilerini, diğer insanları veya hayvanları farklı hareketler yaparken gösteren kısa videolar üretmesine olanak tanıyordu.

TikTok benzeri bir tasarıma sahip olan uygulama, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi hedeflese de geniş kullanıcı kitlesi tarafından beklenen ilgiyi görmedi.

Bu nedenle şirketin, Sora’nın yeteneklerini doğrudan ChatGPT platformuna taşıyarak daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor. OpenAI’nin entegrasyon için resmi bir tarih açıklamadığı ifade edilirken, gelişmenin yapay zeka tabanlı içerik üretiminde yeni bir dönemi başlatabileceği değerlendiriliyor.