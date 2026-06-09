Çin rüzgar destekli yapay zeka altyapısını su altına taşıdı

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HiCloud Technology ve devlete ait China Communications Construction şirketi ortaklığında geliştirilen 24 megavat kapasiteli Shanghai Lingang denizaltı veri merkezi gösterim projesi mayıs ayında operasyonlarına başladı.

Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı büyümenin yarattığı enerji zorluklarına çözümler arayan Çin, dünyanın rüzgar enerjisiyle çalışan ilk su altı veri merkezi tesisini Şanghay kıyılarında faaliyete geçirdi. Şanghay sahilinden 10 kilometre uzaklıkta konumlanan altyapı, deniz yüzeyinin 10 metre derinliğinde yer alıyor. Tesis, ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini yakınlarındaki bir açık deniz rüzgar santralinden tedarik ediyor.

Çin hükümeti yetkilileri, okyanus tabanındaki tesisin kara tabanlı eşdeğerlerine kıyasla güç tüketimini beşte bir oranında azalttığını belirtiyor. Yenilenebilir enerji kullanan sistemin genel enerji talebi, deniz suyunun sağladığı doğal soğutma etkisi sayesinde önemli ölçüde düşüyor.

Geleneksel yapıdaki kara tabanlı bir veri merkezi, toplam elektrik talebinin yüzde 25 ile yüzde 40 arasındaki bölümünü soğutma sistemlerine harcıyor. Aşırı ısınmayı önlemek amacıyla sunucuların etrafından pompalanan soğutulmuş su, yapay zekanın fiziksel omurgası olarak bilinen geleneksel tesislerin inceleme altına alınmasına yol açıyor.

Küresel tatlı su kaynakları üzerindeki baskı artıyor

Birleşmiş Milletler Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü, sektörün su ayak izinin 2030 yılına kadar 9,3 trilyon litreye ulaşabileceği uyarısında bulundu. Açıklanan devasa miktar, Sahra Altı Afrika bölgesinde yaşayan 1,3 milyar kişinin yıllık evsel su ihtiyacına denk geliyor. Operasyonları denize taşımak, teknoloji şirketlerinin tatlı su kaynaklarına olan bağımlılığını azaltıyor.

HiCloud firması, 2023 yılında Çin'in güneyindeki tropik Hainan adasında dünyanın ilk ticari su altı veri merkezi projesini hayata geçirmişti. Şanghay girişimi ise tamamen açık deniz rüzgar enerjisiyle desteklenen ilk proje olma özelliği taşıyor.

Gözlemciler, tesisin enerji sağladığı rüzgar santralini doğu Şanghay'daki yüksek teknoloji serbest ticaret bölgesi olan Lingang kıyılarından kısmen görebiliyor. Bölge aynı zamanda devasa bir Tesla fabrikasına da ev sahipliği yapıyor. Verimliliği artırmak amacıyla veri merkezi konseptini su altında test eden ilk ülke Çin olmadı.

Microsoft, 2018 yılında İskoçya'nın Orkney sularında bir pilot uygulama başlattı. Teknoloji şirketi iki yıl sonra umut verici sonuçlar bildirmesine rağmen projede ilerleme kaydedemedi. Hong Kong Politeknik Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Hanjiang Dong, Microsoft şirketinin konsepti erken kanıtladığını ifade ediyor.

Deniz ekosistemindeki bölgesel sıcaklık artışları inceleniyor

Dr. Hanjiang Dong, pazar talebini ve deniz mühendisliğini hızlıca birleştiren Çin'in ticari dağıtımda daha ileriye gittiğini vurguluyor. Yapay zeka yatırımlarını ekonomik kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiren ülke, geçen yıl tesis inşasının hızlandırılmasını öngören bir eylem planı yayımladı. Hükümet, yapay zeka altyapısına yönelik temiz enerji arzının 2030 yılına kadar belirgin şekilde artırılmasını taahhüt ediyor. Resmi verilere göre Shanghai Lingang veri merkezi projesi toplam 1,6 milyar yuan yatırım aldı. İngiliz sterlini cinsinden 177 milyon değere ulaşan finansman, sektörel kapasiteyi artırıyor.

Su altında faaliyet gösteren veri merkezi modelleri, deniz ekosistemleri için tortuları rahatsız etme veya deniz suyunu ısıtma gibi riskler taşıyor. Uzmanlar, belirtilen çevresel risklerin yönetilebilir düzeyde olduğunu belirtirken sürekli izleme gereksinimine dikkat çekiyor. Bournemouth Üniversitesi deniz biyoloğu Prof. Rick Stafford, su altı veri merkezi fikrinin muhtemelen mantıklı bir adım olduğunu değerlendiriyor. Stafford, deniz suyu kullanan soğutma teknolojilerinin bölgesel sıcaklık artışlarına yol açacağını, ancak ortaya çıkan çevresel etkilerin geniş bir alana yayılmayacağını öngörüyor.