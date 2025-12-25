Çin’de yabancı markalara güçlü dönüş: iPhone sevkiyatları arttı

Apple’ın iPhone modellerinin de dahil olduğu yabancı markalı cep telefonu sevkiyatları, Kasım ayında Çin’de dikkat çeken bir artış gösterdi. Hükümete bağlı bir araştırma kuruluşunun verilerine dayanan hesaplamalara göre, yabancı markalı telefon sevkiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 128,4 oranında yükseldi.

Yabancı markalara talep arttı

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) tarafından yayımlanan verilere göre, Çin genelinde cep telefonu sevkiyatları Kasım ayında yıllık bazda yüzde 1,9 artarak 30,16 milyon adet seviyesine ulaştı.

Aynı dönemde yabancı markalı telefon sevkiyatları ise 6,93 milyon adet olarak kaydedildi.