Çin’den Nvidia H200’e gümrük engeli: Yapay zeka tedarik zinciri kilitlendi

Çin gümrük otoritelerinin, Nvidia’nın kısa süre önce onay alan yeni yapay zeka işlemcisi H200’ün ülkeye girişine izin vermemesi, tedarik zincirinde ciddi aksamaya yol açtı. Financial Times’ın aktardığına göre, H200 için parça tedarik eden firmalar, sevkiyatların durdurulması üzerine üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.

Haberde, konuya yakın iki kaynağa dayandırılan bilgilere göre Çinli gümrük yetkilileri bu hafta gümrük acentelerine, Nvidia H200 çiplerinin ülkeye sokulamayacağını bildirdi.

Milyonluk sipariş beklentisi boşa çıktı

Nvidia’nın Çinli müşterilerden 1 milyon adedin üzerinde sipariş almayı öngördüğü, tedarikçi firmaların da mart ayından itibaren sevkiyata başlamak için 24 saat esasına göre üretim yaptığı ifade edildi. Ancak gümrükte yaşanan engel, planlar askıya aldı.

Şirketlere "gerekmedikçe almayın" uyarısı

Kaynaklar, Çinli yetkililerin yerli teknoloji şirketlerini toplantıya çağırarak, zorunlu olmadıkça H200 satın almamaları yönünde uyarıda bulunduğunu aktardı. Yetkililerin bu tutuma ilişkin herhangi bir gerekçe sunmadığı, uygulamanın resmî bir yasak mı yoksa geçici bir tedbir mi olduğu konusunda da net bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

ABD-Çin geriliminde yeni başlık

Nvidia’nın en güçlü ikinci yapay zeka işlemcisi olan H200, ABD ile Çin arasındaki teknoloji geriliminin en hassas alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Çinli şirketlerden yoğun talep bulunmasına rağmen, Pekin’in bu adımla yerli çip üreticilerini desteklemeyi mi amaçladığı, yoksa Washington ile yürütülen temaslarda bunu bir pazarlık unsuru olarak mı kullandığı belirsizliğini sürdürüyor.