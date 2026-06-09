Çin'den yapay zeka yarışında dev hamle: 295 milyar dolarlık plan

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çin, yapay zeka alanındaki küresel rekabette konumunu güçlendirmek için dev bir yatırım planı hazırlıyor.

Pekin yönetiminin, yerli yapay zeka sektörünü desteklemek ve ABD ile teknoloji yarışında öne geçmek amacıyla önümüzdeki beş yılda ülke genelindeki veri merkezi altyapısına yaklaşık 2 trilyon yuan (295 milyar dolar) kaynak ayırmaya hazırlandığı belirtildi.

Veri merkezleri için dev yatırım planı

Bloomberg News'a konuşan konuya yakın kaynaklara göre, aralarında Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun (NDRC) da bulunduğu önemli kamu kurumları, ülke çapında birbirine bağlı işlem merkezlerinden oluşacak yeni bir ağ için hazırlık yürütüyor.

Plan kapsamında kurulacak veri merkezi altyapısının, Çin'in yapay zeka alanındaki işlem kapasitesini artırması hedefleniyor.

Kaynaklardan birinin aktardığına göre, China Mobile ve China Telecom gibi devlet kontrolündeki şirketlerin veri merkezlerinin büyük bölümünü işletmesi ve merkezler arasındaki bağlantıyı sağlaması bekleniyor.

Hedef yerli teknoloji kullanımını artırmak

Planın en önemli hedeflerinden birinin, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak olduğu ifade edildi.

Kaynaklara göre Çin, yapay zeka çipleri dahil olmak üzere kullanılan teknolojilerin en az yüzde 80'inde Huawei başta olmak üzere yerli tedarikçilere yönelmeyi amaçlıyor.

Bu stratejinin, Nvidia ve Advanced Micro Devices (AMD) gibi ABD merkezli teknoloji şirketlerinin ülkedeki etkisini önemli ölçüde azaltabileceği değerlendiriliyor.