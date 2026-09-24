Çinli yapay zeka devi hız kesmiyor: 1 milyar dolara ulaştı

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Yapay zeka dünyasında hızlı yükselişiyle dikkat çeken Çinli DeepSeek, gelirlerini yalnızca birkaç ay içinde iki katından fazla artırdı. Şirketin yıllıklandırılmış gelir hızının 1 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, yeni yatırım turu ve olası halka arz için de hazırlık yapıldığı bildirildi.

The Information'ın konu hakkında doğrudan bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberine göre, DeepSeek'in yıllıklandırılmış gelir hızı birkaç ay önceki seviyesinin iki katından fazlasına çıktı.

Yıllıklandırılmış gelir hızı, bir şirketin mevcut gelir elde etme temposunun yıl boyunca aynı şekilde devam edeceği varsayılarak yıllık gelirinin ne kadar olacağını gösteriyor.

50 milyar yuanlık yeni yatırım turuna hazırlanıyor

Habere göre DeepSeek CEO'su Liang Wenfeng, şirketin ulaştığı gelir seviyesini kısa süre önce gerçekleştirilen bir yatırımcı toplantısında paylaştı.

DeepSeek, büyümesini finanse etmek amacıyla ikinci yatırım turu için de çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 500 milyar yuan değerleme üzerinden 50 milyar yuan kaynak toplamayı hedefliyor.

Söz konusu yatırım turunun ekim ayının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Halka arz hazırlığı gündemde

Geçen yıl piyasaya sürdüğü modellerle Çin'in yapay zeka alanındaki gücüne yönelik ABD'deki değerlendirmeleri değiştiren DeepSeek, hızlı büyümesini sürdürürken halka arz seçeneğini de değerlendiriyor.

Şirketin Şanghay Menkul Kıymetler Borsası'nda olası bir halka arz için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Halka arzdan sağlanabilecek kaynağın DeepSeek'in büyüme çalışmalarını desteklemesi bekleniyor.

Model fiyatlarını 2,3 ila 4,5 kat artırdı

DeepSeek'in gelirlerindeki yükselişte şirketin fiyat politikasındaki değişiklik de etkili oldu. The Information'a göre şirket, yapay zeka modellerinin fiyatlarını 2,3 ila 4,5 kat artırdı.

Bununla birlikte DeepSeek, sahip olduğu kaynakların büyük bölümünü yeni yapay zeka modellerinin geliştirilmesine ayırmaya devam ediyor.

Şirketin bilgi işlem kapasitesinin yüzde 70'inden fazlası yeni modellerin eğitilmesinde kullanılıyor. Yüzde 30'dan azı ise daha önce kullanıma sunulan modellerin çalıştırıldığı "inference", yani çıkarım süreçlerine ayrılıyor.

Yeni yapay zeka modelini piyasaya sürdü

DeepSeek, bu ayın başında en yeni modeli DeepSeek-V4.1-Flash'i de kullanıma sundu.

Şirket, yeni modelin daha güçlü yeteneklere ve daha hızlı çıkarım performansına sahip olduğunu, daha yüksek işlem kapasitesi sunduğunu ve daha büyük modellere ölçeklenebildiğini belirtiyor.