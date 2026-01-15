Deepfake mağdurlarına dava hakkı geliyor

ABD Senatosu, cinsel içerikli deepfake mağdurlarına yönelik Defiance Act adlı tasarıyı kabul etti. Bu karar, Elon Musk'ın X sitesinin, yapay zeka tarafından rızası dışında çıplak hale getirilmiş kişilerin resimlerinin en çok paylaşıldığı site haline geldiği yönündeki haberlerin ardından öfkenin artmasıyla alındı.

Hızla büyüyen dijital suç alanı

Defiance Act’in en dikkat çeken yönü, ABD vatandaşlarına sivil yargı yolunu açması. Özellikle yapay zekâ ile kişilerin görüntülerinin “rızasız şekilde soyundurulmuş gibi” düzenlenip paylaşılması, son dönemde hızla büyüyen bir dijital suç alanı olarak öne çıkıyor. Yeni yasa tasarısı, bu teknolojinin mağduru olan kişilerin, görüntüleri internette yayan ve paylaşan sorumlulara karşı tazminat davası açabilmesini mümkün hale getiriyor.

Bu yönüyle Defiance Act, mağdurların yalnızca içeriklerin kaldırılmasını istemesinin ötesine geçerek, doğrudan hukuki hesap sorma mekanizmasını güçlendiren bir araç olarak değerlendiriliyor.

Geçen yıl çıkan yasanın tamamlayıcısı

Defiance Act, geçen yıl Başkan Donald Trump tarafından imzalanan ve rızasız deepfake içeriklerin dağıtımına cezai yaptırımlar getiren düzenlemenin bir “tamamlayıcı parçası” olarak konumlandırılıyor. Yani önceki yasa, bu içerikleri yayanlara yönelik ceza hukuku tarafını güçlendirirken; Defiance Act ise mağdurlara bireysel olarak mahkemeye başvurma ve tazminat arama kapısını açıyor.

Ancak daha önce benzer girişimlerin Kongre sürecinde takıldığı hatırlatılıyor. Geçen yıl “Take It Down” türü bazı düzenlemeler ilerlerken, Defiance Act’in benzeri bir paket Temsilciler Meclisi’nden geçememişti.

Kongre’de destek artıyor

Bu yıl tasarının şansının daha yüksek olmasının nedeni olarak Kongre’de oluşan yeni atmosfer gösteriliyor. Habere göre, yılın başından bu yana altı yeni eş sponsor tasarıya destek verdi. Ayrıca rızasız üretilen görseller meselesinin, yasa yapıcılar açısından artık daha “somut ve görünür” bir problem haline geldiği belirtiliyor.

Bazı Kongre üyelerinin, örneğin Alexandria Ocasio-Cortez’in, bu tür deepfake saldırıların doğrudan hedefi olması da konuya dair farkındalığı artıran bir unsur olarak değerlendiriliyor.

X, Grok ve diğer platformların rolü tartışılıyor

Defiance Act’in doğrudan Grok gibi yapay zekâ araçlarını hedef almadığı, daha çok içeriği dağıtan kişileri sorumlu tuttuğu ifade ediliyor. Bununla birlikte, platformların sorumluluğu özellikle “Take It Down” benzeri düzenlemeler üzerinden gündemde.

Bazı çevrelerin “Take It Down” yasasıyla eyalet başsavcılarının Grok’u, X’i veya Elon Musk’ı içeriklerin yayılmasına dair sorumluluk gerekçesiyle dava edebilme ihtimalini tartıştığı aktarıldı. Şu ana kadar başsavcıların bu adımı atmadığı belirtilse de konunun ciddi şekilde değerlendirildiği vurgulanıyor.