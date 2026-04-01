Dijital ekonominin altyapısı gelişecek
Hız, güvenlik ve kullanıcı deneyimi açısından devrim niteliğinde değişimler vadeden 5G ile Türkiye, 1 Nisan itibarıyla tanışacak. Finans, sanayi, tarım ve şehir yaşamında köklü dönüşümleri tetiklemesi beklenen 5G teknolojisinde Türkiye, yerli üretimi destekleyerek dijital ekonomide de stratejik bir sıçrama gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Hüseyin VATANSEVER
Mobil haberleşmede veri iletim hızını, bağlantı kapasitesini ve gecikme süresini önemli ölçüde iyileştiren yeni nesil kablosuz iletişim standardı “Beşinci Nesil Mobil İletişim Teknolojisi” (5G) Türkiye’de hayata geçiyor. Kendisinden önceki 4,5G ve LTE ile kıyaslandığında çok daha yüksek performans sunan 5G, geniş bant kapasitesi sayesinde büyük veri transferini mümkün kılacak.
Akıllı telefonların yanı sıra 5G, nesnelerin interneti (IoT) üzerine geliştirilmiş cihazlar başta olmak üzere, otonom araçlar ve endüstriyel sistemler arasında çok hızlı, düşük gecikmeli ve güvenilir veri iletişimi sağlayan bir altyapı teknolojisi oluşturacak. Bu yönüyle 5G teknolojisi mobil iletişim ve internet altyapısında hız artışı sağlamanın ötesinde aynı zamanda dijital ekonominin temel taşı olarak konumlanıyor.
Finanstan e-ticarete kadar etki alanı geniş
Türkiye’de 23 Şubat 1994 yılında hayata geçen ilk cep telefonu görüşmesi ile yeni bir dönem başlamıştı. Mobil iletişim, telefon görüşmesinin ötesine geçerek pek çok sanayide ve iş kolunda farklı olanaklardan yararlanmayı sağladı. Beraberinde gelişen ekosistem, günümüzde saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak olan 5G teknolojisinin kullanmasına olanak tanıyacak boyuta ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak 5G hizmetlerinin iki yıl içinde ülkenin her noktasını kapsaması hedefleniyor.
16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde tekliflerin toplamı KDV’nin de eklenmesiyle toplamda 3.53 milyar dolar tutarına ulaşmıştı. İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 5G ihalesinde paket satın alan Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone; 1 Nisan’dan itibaren 5G teknolojisiyle hizmet sunmaya başlayacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042 tarihine kadar sürecek.
5G teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini artıracak olmasının yanı sıra günümüzün ve yakın geleceği kaynaklık edeceği köklü değişikliklerle en çok etkilemesi beklenen teknoloji olacak. 5G hizmetleri ile oluşacak altyapı üzerine, son teknolojiler oturacağı gibi birçok sektörde dönüşüm gerçekleşecek. Birçok sektörde çarpan etkisi yapması beklenen 5G ile süreçlerde verimlilik artışı yaşanacak.
Küresel şirketler başta olmak üzere kurum ve kuruluşların birbiriyle yüksek hızlı ağlarla bağlantılı olduğu günümüz dünyasında 5G, kablosuz data transferinde 4,5G’ye kıyasla 10 kata varan hız artışı sunuyor. Bilgi trafiğine hız kazandıran 5G, başta finansal teknolojiler (Fintech) olmak üzere finans sektöründe hız, güvenlik ve kullanıcı deneyimi açısından devrim niteliğinde değişimler vadediyor. Gerçek zamanlı işlemler, gelişmiş mobil bankacılık, bulut tabanlı finansal hizmetler ve temassız ödeme sistemleri gibi geniş alanda hızlı işlem yapılabilecek ya da hizmet kalitesi artacak. Ayrıca e-ticaret hacminin büyümesini hızlanacağı tahmin edilen 5G ile bulut bilişim ve veri merkezlerine talep artacak. Bir başka ifade ile 5G, dijital ekonomide yeni bir dönemi başlatacak.
5G altyapısında yüzde 60 oranında yerli ürün şart koşuldu
Küresel boyutta 5G teknolojisi ele alındığında yaygın kapsama alanı, yüksek hız ve güçlü yerli teknoloji ile Güney Kore, ABD ve Çin’in öncülük ettiği görülüyor. Sanayi entegrasyonu gücü sayesinde Almanya, Japonya ve İngiltere’nin bu öncü ülkeleri hızla takip ettiği görülüyor. Türkiye ise bu alanda devam eden yaygınlaşma sürecinde Brezilya ve Hindistan ile gelişen pazarlar arasında konumlanıyor.
Türkiye’nin 5G kapsamında en büyük avantajlarını genç nüfusu ve mobil internet oranı kullanım oranının yüksekliği oluşturuyor. Bununla birlikte operatör şirketlerin hâlihazırdaki deneyimi ve yatırımlarıyla güçlendirdikleri yapısı da sürecin sağlıklı işleyeceğine işaret ediyor. Ayrıca Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki konumu, veri köprüsü oluşturmasıyla birlikte ülkeyi veri akışında bölgesel bir merkez haline getirme potansiyeli oluşturuyor.
5G teknolojisinde geçişte kritik bir eşikte olan Türkiye, doğru hamlelerle üretici ülke olmayı amaçlıyor. Bu hedefe ulaşmak aynı zamanda veri teknolojileri güvenliği, doğal afet yönetimi ve ülke savunması anlamında stratejik bir konumda.
Söz konusu teknolojinin tüketicisi olmaktansa üreticisi olmayı tercih eden Türkiye, ihale aşamasında şartnamede kurulacak 5G altyapısında yerlilik ve millilik kriterlerine ön sırada yer verdi. Buna göre altyapının yüzde 60’ında yerli ürün, yüzde 30’unda ise milli haberleşme ürünü kullanılması zorunlu tutuldu. Teknoloji bağımlılığı azaltmayı amaçlayan bu uygulama, yerli üretimi teşvik etmeyi de hedefliyor. Bütün bu doğrultuda 5G’nin başarıyla çalışmasında altyapı, regülasyonlar, fiyat politikası kadar dengenin yerli üretim ile doğru kurulması belirleyici olacak.
Sadece teknoloji değil, stratejik sıçrama
5G’nin etkisi yalnızca iletişimle sınırlı kalmayacak. Sanayi, sağlık, ulaşım ve şehircilik başta olmak üzere pek çok alanda dijital dönüşüm hız kazanacak. Endüstri 4.0 uygulamalarıyla akıllı fabrikalar yaygınlaşırken, makine-makine iletişimi güçlenecek ve üretim süreçlerinde verimlilik artacak. Farklı sektörler için çarpan etkisi oluşturacak bir altyapı yatırımı niteliği taşıyan 5G; sanayi, sağlık, ulaşım ve şehirleşme gibi alanlarda dijital dönüşümü hızlandıracak. Tarımda ise sensör tabanlı “akıllı tarım” uygulamaları sayesinde tarımsal girdiler ile su ve enerji kullanımı optimize edilebilecek, uzaktan izleme sistemleriyle üretim süreçleri daha etkin yönetilebilecek. Akıllı şehir çözümleri ve otonom sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte 5G, yaşamın her alanında hissedilen bir dönüşümün önünü açacak.
Yerli oyun stüdyolarına global pazarda avantaj sağlayacak
Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) ile 5G, oyun ve uygulama geliştirme sektörünü etkileyecek. Değeri 1 milyar dolar barajını aşan girişimleri tanımlamak için kullanılan unicorn unvanını alan ilk şirketin Türkiye’de oyun sektöründen çıktığı göz önüne alındığında 5G altyapısının bu sektöre büyük katkı sağlayabileceği varsayılıyor. Küresel oyun sektöründe öncü ülkeler arasındaki Türkiye’de 5G teknolojisinin hayata geçmesiyle hem oyun geliştirme hızlarının hem de teknik kapasitenin artırması bekleniyor.
5G ile gecikme (latency) ve verilerin iletilme süresinin (ping) düşmesi sayesinde çok oyunculu ve gerçek zamanlı etkileşimin daha akıcı olacak. Ayrıca daha yüksek bant genişliği, hızlı indirme ya da güncelleme, daha yüksek kaliteli yayın ve bulut üzerinden oyun yani ‘cloud gaming’in önü açılacak. 5G’nin Türkiye’de kullanıma sunulmasıyla yerli stüdyolara global pazarda doğru stratejiyle avantaj sağlayabileceği gibi bulut tabanlı oyun geliştirme denemeleri sayesinde 5G kurgusuna erken adapte olan stüdyoların yüksek kaliteyi düşük cihazda daha iyi sunabilecek.