Dijital ekonominin altyapısı gelişecek

Hüseyin VATANSEVER

Mobil haberleşme­de veri iletim hızını, bağlantı kapasitesini ve gecikme süresini önemli öl­çüde iyileştiren yeni nesil kab­losuz iletişim standardı “Beşin­ci Nesil Mobil İletişim Tekno­lojisi” (5G) Türkiye’de hayata geçiyor. Kendisinden önceki 4,5G ve LTE ile kıyaslandığın­da çok daha yüksek performans sunan 5G, geniş bant kapasite­si sayesinde büyük veri trans­ferini mümkün kılacak.

Akıllı telefonların yanı sıra 5G, nes­nelerin interneti (IoT) üzerine geliştirilmiş cihazlar başta ol­mak üzere, otonom araçlar ve endüstriyel sistemler arasın­da çok hızlı, düşük gecikmeli ve güvenilir veri iletişimi sağlayan bir altyapı teknolojisi oluştura­cak. Bu yönüyle 5G teknolojisi mobil iletişim ve internet alt­yapısında hız artışı sağlamanın ötesinde aynı zamanda dijital ekonominin temel taşı olarak konumlanıyor.

Finanstan e-ticarete kadar etki alanı geniş

Türkiye’de 23 Şubat 1994 yı­lında hayata geçen ilk cep tele­fonu görüşmesi ile yeni bir dö­nem başlamıştı. Mobil iletişim, telefon görüşmesinin ötesi­ne geçerek pek çok sanayide ve iş kolunda farklı olanaklardan yararlanmayı sağladı. Berabe­rinde gelişen ekosistem, günü­müzde saniyede 20 gigabit ve­ri aktarım hızı sunacak olan 5G teknolojisinin kullanmasına olanak tanıyacak boyuta ulaş­tı. Türkiye’nin 81 ilinde 1 Ni­san 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak 5G hizmetlerinin iki yıl içinde ülkenin her noktasını kapsaması hedefleniyor.

16 Ekim 2025 tarihinde ger­çekleştirilen 5G yetkilendirme ihalesinde tekliflerin toplamı KDV’nin de eklenmesiyle top­lamda 3.53 milyar dolar tutarı­na ulaşmıştı. İhalenin ardından tahsis edilecek frekanslardan 5G ihalesinde paket satın alan Turkcell, Türk Telekom ve Vo­dafone; 1 Nisan’dan itibaren 5G teknolojisiyle hizmet sunmaya başlayacak. Yetkilendirme sü­resi 31 Aralık 2042 tarihine ka­dar sürecek.

5G teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşması mobil iletişimde hız, kapasite ve hiz­met kalitesini artıracak olması­nın yanı sıra günümüzün ve ya­kın geleceği kaynaklık edeceği köklü değişikliklerle en çok et­kilemesi beklenen teknoloji ola­cak. 5G hizmetleri ile oluşacak altyapı üzerine, son teknolojiler oturacağı gibi birçok sektörde dönüşüm gerçekleşecek. Birçok sektörde çarpan etkisi yapması beklenen 5G ile süreçlerde ve­rimlilik artışı yaşanacak.

Küresel şirketler başta ol­mak üzere kurum ve kuruluşla­rın birbiriyle yüksek hızlı ağlarla bağlantılı olduğu günümüz dün­yasında 5G, kablosuz data trans­ferinde 4,5G’ye kıyasla 10 kata varan hız artışı sunuyor. Bilgi trafiğine hız kazandıran 5G, baş­ta finansal teknolojiler (Finte­ch) olmak üzere finans sektö­ründe hız, güvenlik ve kullanıcı deneyimi açısından devrim ni­teliğinde değişimler vadediyor. Gerçek zamanlı işlemler, geliş­miş mobil bankacılık, bulut ta­banlı finansal hizmetler ve te­massız ödeme sistemleri gibi geniş alanda hızlı işlem yapıla­bilecek ya da hizmet kalitesi ar­tacak. Ayrıca e-ticaret hacminin büyümesini hızlanacağı tahmin edilen 5G ile bulut bilişim ve veri merkezlerine talep artacak. Bir başka ifade ile 5G, dijital ekono­mide yeni bir dönemi başlatacak.

5G altyapısında yüzde 60 oranında yerli ürün şart koşuldu

Küresel boyutta 5G teknolo­jisi ele alındığında yaygın kap­sama alanı, yüksek hız ve güç­lü yerli teknoloji ile Güney Ko­re, ABD ve Çin’in öncülük ettiği görülüyor. Sanayi entegrasyo­nu gücü sayesinde Almanya, Japonya ve İngiltere’nin bu ön­cü ülkeleri hızla takip ettiği gö­rülüyor. Türkiye ise bu alanda devam eden yaygınlaşma sü­recinde Brezilya ve Hindis­tan ile gelişen pazarlar arasın­da konumlanıyor.

Türkiye’nin 5G kapsamında en büyük avan­tajlarını genç nüfusu ve mobil internet oranı kullanım oranı­nın yüksekliği oluşturuyor. Bu­nunla birlikte operatör şirket­lerin hâlihazırdaki deneyimi ve yatırımlarıyla güçlendirdikle­ri yapısı da sürecin sağlıklı iş­leyeceğine işaret ediyor. Ayrı­ca Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki konumu, veri köp­rüsü oluşturmasıyla birlikte ül­keyi veri akışında bölgesel bir merkez haline getirme potansi­yeli oluşturuyor.

5G teknolojisinde geçiş­te kritik bir eşikte olan Türki­ye, doğru hamlelerle üretici ül­ke olmayı amaçlıyor. Bu hedefe ulaşmak aynı zamanda veri tek­nolojileri güvenliği, doğal afet yönetimi ve ülke savunması an­lamında stratejik bir konumda.

Söz konusu teknolojinin tüke­ticisi olmaktansa üreticisi ol­mayı tercih eden Türkiye, iha­le aşamasında şartnamede ku­rulacak 5G altyapısında yerlilik ve millilik kriterlerine ön sırada yer verdi. Buna göre altyapının yüzde 60’ında yerli ürün, yüz­de 30’unda ise milli haberleş­me ürünü kullanılması zorun­lu tutuldu. Teknoloji bağımlılığı azaltmayı amaçlayan bu uygu­lama, yerli üretimi teşvik etme­yi de hedefliyor. Bütün bu doğ­rultuda 5G’nin başarıyla çalış­masında altyapı, regülasyonlar, fiyat politikası kadar dengenin yerli üretim ile doğru kurulması belirleyici olacak.

Sadece teknoloji değil, stratejik sıçrama

5G’nin etkisi yalnızca ileti­şimle sınırlı kalmayacak. Sa­nayi, sağlık, ulaşım ve şehirci­lik başta olmak üzere pek çok alanda dijital dönüşüm hız ka­zanacak. Endüstri 4.0 uygula­malarıyla akıllı fabrikalar yay­gınlaşırken, makine-makine iletişimi güçlenecek ve üretim süreçlerinde verimlilik artacak. Farklı sektörler için çarpan et­kisi oluşturacak bir altyapı ya­tırımı niteliği taşıyan 5G; sana­yi, sağlık, ulaşım ve şehirleşme gibi alanlarda dijital dönüşü­mü hızlandıracak. Tarımda ise sensör tabanlı “akıllı tarım” uy­gulamaları sayesinde tarımsal girdiler ile su ve enerji kullanı­mı optimize edilebilecek, uzak­tan izleme sistemleriyle üretim süreçleri daha etkin yönetile­bilecek. Akıllı şehir çözümleri ve otonom sistemlerin yaygın­laşmasıyla birlikte 5G, yaşamın her alanında hissedilen bir dö­nüşümün önünü açacak.

Yerli oyun stüdyolarına global pazarda avantaj sağlayacak

Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) ile 5G, oyun ve uygulama geliştirme sektörünü etkileyecek. Değeri 1 milyar dolar barajını aşan girişimleri tanımlamak için kullanılan unicorn unvanını alan ilk şirketin Türkiye’de oyun sektöründen çıktığı göz önüne alındığında 5G altyapısının bu sektöre büyük katkı sağlayabileceği varsayılıyor. Küresel oyun sektöründe öncü ülkeler arasındaki Türkiye’de 5G teknolojisinin hayata geçmesiyle hem oyun geliştirme hızlarının hem de teknik kapasitenin artırması bekleniyor.

5G ile gecikme (latency) ve verilerin iletilme süresinin (ping) düşmesi sayesinde çok oyunculu ve gerçek zamanlı etkileşimin daha akıcı olacak. Ayrıca daha yüksek bant genişliği, hızlı indirme ya da güncelleme, daha yüksek kaliteli yayın ve bulut üzerinden oyun yani ‘cloud gaming’in önü açılacak. 5G’nin Türkiye’de kullanıma sunulmasıyla yerli stüdyolara global pazarda doğru stratejiyle avantaj sağlayabileceği gibi bulut tabanlı oyun geliştirme denemeleri sayesinde 5G kurgusuna erken adapte olan stüdyoların yüksek kaliteyi düşük cihazda daha iyi sunabilecek.