Doğru habere ulaşmak sizin elinizde! Dunya.com'u tercih edilen kaynaklar listesine ekleyin

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Google tarafından sunulan Tercih Edilen Kaynaklar özelliği kullanıcıların haber deneyimini kişiselleştirmesine olanak sağlıyor. Bu özellik sayesinde güvendiğiniz yayın kuruluşlarını arama sonuçlarında daha görünür hale getirebiliyorsunuz.

Dijital dünyada bilgiye ulaşmak kolaylaşırken doğru bilgiye ulaşmak daha karmaşık bir hale geldi. Özellikle ekonomi, finans, iş dünyası, ekonomi, teknoloji, dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler ile ilgili güvenilir kaynaklardan bilgi almak kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

Google’ın geliştirdiği sistem, kullanıcıların takip etmek istediği yayıncıları belirleyerek haber sonuçlarını kişisel tercihlere göre şekillendirmesine imkan veriyor.

Google Tercih Edilen Kaynaklar özelliği nedir?

Tercih Edilen Kaynaklar özelliği, kullanıcıların belirlediği haber sitelerini Google Haberler ve ilgili arama sonuçlarında daha üst sıralarda görmesini sağlayan bir kişiselleştirme aracı olarak öne çıkıyor.

Bu sistem sayesinde kullanıcılar, güvendikleri yayıncıların içeriklerine daha hızlı ulaşabiliyor.

Dunya.com nasıl Tercih Edilen Kaynak olarak eklenir?

Google’ın sunduğu özellik sayesinde Dunya.com’u tercih edilen kaynaklar listenize ekleyerek ekonomi ve iş dünyası haberlerine daha hızlı ulaşabilirsiniz. Bunun için birkaç farklı yöntem bulunuyor.

Tek tıkla kaynak ekleme

Dunya.com’u tercih edilen kaynak olarak eklemenin en hızlı yolu Google’ın kaynak tercihleri sayfasını kullanmak.

İlgili ekranda Dünya Gazetesi (Dunya.com) seçeneğinin yanında bulunan kutucuğu işaretleyerek kaynağı listenize ekleyebilirsiniz.

Google Haberler üzerinden manuel ekleme

Bir diğer yöntem ise Google Haberler üzerinden manuel seçim yapmak. Google’da herhangi bir haber araması yaptıktan sonra Google Haberler sekmesine girerek ilgili ayarlara ulaşabilirsiniz.

Google Haberler ekranında yer alan En Çok Okunan Haberler bölümünün yanında bulunan kart simgesine tıklayarak tercih edilen kaynaklar bölümüne erişebilirsiniz.

Buradaki arama alanına Dunya.com yazarak kaynağı listenize ekleyebilirsiniz.

Tercih edilen kaynaklar özelliği aktif hale getirildiğinde kullanıcılar, seçtikleri yayıncıların içeriklerini daha görünür şekilde görebiliyor. Bu da haber okuma deneyimini daha verimli hale getiriyor.

Doğru bilgiye daha hızlı ulaşmak mümkün

Google’ın bu özelliği sayesinde kullanıcılar, güvenilir kaynaklardan gelen haberlere daha kısa sürede ulaşabiliyor. Özellikle son dakika gelişmelerinde doğru bilgiye hızlı erişim büyük avantaj sağlıyor.

İlgisiz sonuçlarla zaman kaybetmeyin

Tercih edilen kaynaklar sistemi, kullanıcıların ilgi alanlarına uygun haberleri daha ön planda görmesine yardımcı oluyor. Bu sayede ilgisiz içerikler arasında kaybolmadan aranan bilgiye ulaşmak kolaylaşıyor.

Tıklama tuzağı içeriklere karşı koruma

Dijital ortamda sıkça karşılaşılan tıklama tuzağı içerikler kullanıcıların zaman kaybetmesine neden olabiliyor. Güvenilir yayıncıları ön plana çıkaran sistem, bu tür içeriklerin etkisini azaltmayı amaçlıyor.

Haber takibini daha verimli hale getiriyor

Ekonomi, finans, teknoloji, spor veya gündem gibi farklı kategorilerde yayın yapan kaynaklar kullanıcı tercihlerine göre sıralanabiliyor. Böylece haber takibi daha düzenli ve verimli hale geliyor.

Google’ın sunduğu araç, her kullanıcının kendi haber akışını oluşturmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar hangi yayıncıları görmek istediklerine kendileri karar verebiliyor.