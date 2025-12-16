E-ticarette kasım rekoru

E-ticaret ve fulfillment çözümleri sunan fiCommerce, kasım ayının operasyonlar açısından yılın en yoğun dönemi olduğunu açıkladı. İndirim kampanyalarının etkisiyle sipariş hacmi rekor seviyelere ulaştı.

En çok sipariş alan kategoriler

Kasım ayında en fazla sipariş alan kategori hazır giyim oldu. Ayakkabı, takviye gıda ve cilt bakımı ürünleri de en çok tercih edilen kategoriler arasında yer aldı.

Verilere göre kasım ayının en yoğun günü 28 Kasım oldu. Bu tarihte tek günde 66 bin 462 ürün sevk edilerek ayın en yüksek çıkış adedi kaydedildi. Sipariş yoğunluğu özellikle perşembe ve cuma günlerinde arttı.

fiCommerce Genel Müdürü Ozan Karaağaç, elde edilen sonuçların güçlü teknolojik altyapı ve ölçeklenebilir operasyon kabiliyetinin göstergesi olduğunu belirterek, 2026’da da markaların büyümesine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.