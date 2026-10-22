EA'den iki büyük karar: Ünlü stüdyo kapanıyor, beklenen oyun iptal ediliyor

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ABD merkezli video oyun şirketi Electronic Arts (EA), maliyetlerini düşürmek amacıyla yaklaşık 400 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı.

Plan kapsamında, Dragon Age ve Mass Effect serilerini geliştiren BioWare stüdyosu da kapatılacak.

Konuya yakın bir kaynağa göre işten çıkarmalar, EA'in toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 3'ünü kapsıyor. BioWare'de görev yapan yaklaşık 50 çalışan da karardan etkilenecek.

Satın almanın ardından 18 milyar dolarlık borç

EA, ağustos ayında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) liderliğinde gerçekleştirilen 55 milyar dolarlık, borçla finanse edilen satın alma işleminin ardından özel şirkete dönüşmüştü. Bu işlemle şirketin bilançosuna yaklaşık 18 milyar dolar borç eklenmişti.

Maliyetleri azaltmaya yönelik adımlar, çalışanların yanı sıra geliştirme aşamasındaki projeleri de kapsıyor. Haberde, BioWare'in kapanması ve işten çıkarmalarla birlikte yeni Mass Effect oyununun da iptal edileceği belirtildi.

Spor oyunları ve öncelikli projelere yatırım sürecek

EA'in küçülme planına rağmen öncelik verdiği alanlarda yatırımlarına devam edeceği kaydedildi. Bu alanlar arasında spor oyunları, Apex Legends, yeni Star Wars Jedi oyunu ve Marvel'ın Iron Man karakterini konu alan proje bulunuyor.