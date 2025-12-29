Elinizi çabuk tutun! Stream iki oyunu ücretsiz oyunseverlere sunuyor

İndirme ve kurulum yapmadan oyun oynayabildiğiniz Stream platformu kullanıcıların hoşuna gidecek bir karara imza attı. Platform Caveman World: Mountains of Unga Boonga ve Undercroft Warriors oyunları 30 Aralık'a kadar ücretsiz olarak kullanıcıların kütüphanesinde sonsuza kadar yer alacak.

Caveman World: Mountains of Unga Boonga, 2016 yılında piyasaya sürülen bu yapım, retro tarzda bir görselliğe sahip. Tarih öncesi bir temada geçen oyun, klasik yan kaydırmalı (side-scroller) platform türünde ve çeşitli engeller ile düşmanları alt etmeye dayalı bir macera sunuyor.

Undercroft Warriors, aksiyon severlere hitap eden bu ikinci oyun, siyah-beyaz görsel estetiğiyle dikkat çekiyor. Hızlı ve refleks odaklı bir oynanışa sahip olan yapım, twin-stick shooter türünde bir aksiyon deneyimi vaat ediyor.