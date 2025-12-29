Elinizi çabuk tutun! Stream iki oyunu ücretsiz oyunseverlere sunuyor
Yıl sonu yaklaşırken Stream kampanya başlattı. En çok kullanılan oyun platformu iki oyunu kullanıcılara bedava sunuyor. Yalnız kampanyadan yararlanmak için yarın son gün....
İndirme ve kurulum yapmadan oyun oynayabildiğiniz Stream platformu kullanıcıların hoşuna gidecek bir karara imza attı. Platform Caveman World: Mountains of Unga Boonga ve Undercroft Warriors oyunları 30 Aralık'a kadar ücretsiz olarak kullanıcıların kütüphanesinde sonsuza kadar yer alacak.
Caveman World: Mountains of Unga Boonga, 2016 yılında piyasaya sürülen bu yapım, retro tarzda bir görselliğe sahip. Tarih öncesi bir temada geçen oyun, klasik yan kaydırmalı (side-scroller) platform türünde ve çeşitli engeller ile düşmanları alt etmeye dayalı bir macera sunuyor.
Undercroft Warriors, aksiyon severlere hitap eden bu ikinci oyun, siyah-beyaz görsel estetiğiyle dikkat çekiyor. Hızlı ve refleks odaklı bir oynanışa sahip olan yapım, twin-stick shooter türünde bir aksiyon deneyimi vaat ediyor.