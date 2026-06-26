Elon Musk bir sektöre daha giriyor! Devlere savaş açtı

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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in, Starlink markasını yalnızca uydu internet hizmetiyle sınırlı bırakmayarak mobil telefon aboneliği alanına taşımayı değerlendirdiği iddia edildi.

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, ABD'de bireysel kullanıcılara yönelik yeni bir mobil iletişim hizmeti başlatmayı ve kendi karasal mobil ağını kurmayı planlıyor.

Mobil operatörlerle doğrudan rekabet edecek

Planın hayata geçirilmesi halinde SpaceX, mobil iletişim hizmetlerini doğrudan son kullanıcıya sunacak. Böylece Starlink, Verizon Wireless, AT&T ve T-Mobile gibi ABD'nin en büyük mobil operatörleriyle aynı pazarda rekabet etmeye başlayacak.

Habere göre SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, halka arz tanıtım toplantılarında yatırımcılara Starlink markasıyla perakende mobil abonelik hizmeti sunulmasının gündemde olduğunu aktardı.

SpaceX mevcut iş modelini değiştirebilir

SpaceX bugüne kadar mobil bağlantı hizmetlerini büyük ölçüde telekom şirketleri aracılığıyla sunuyordu. Şirket, özellikle kırsal bölgelerde kapsama alanını genişletmek isteyen operatörlere Starlink uydu altyapısı sağlayarak gelir elde ediyordu.

Telekom şirketleriyle yapılan ticari anlaşmaların mali detayları açıklanmazken, analistler SpaceX'in uydu bağlantılı mobil abonelik gelirlerinden pay aldığını değerlendiriyor.

Starlink için yeni gelir kapısı olabilir

Starlink'in doğrudan mobil abonelik modeline geçmesi, SpaceX'in yalnızca bir uydu internet sağlayıcısı olmaktan çıkarak küresel telekomünikasyon pazarında doğrudan hizmet sunan büyük oyunculardan biri haline gelmesinin önünü açabilir.