Elon Musk’a kötü haber: Yatırımcıları yanılttın

ABD’de federal mahkemede görülen davada jüri, Elon Musk’ın 2022 yılında bugün “X” olarak bilinen Twitter’ı satın alma sürecinde yatırımcıları yanıltıcı açıklamalarda bulunduğuna karar verdi.

Karar, özellikle Musk’ın platformdaki sahte hesap oranlarına ilişkin söylemlerinin piyasa üzerindeki etkisini mercek altına aldı.

Bot açıklamaları piyasayı etkiledi

San Francisco’daki mahkemede görülen davada jüri, Musk’ın “bot hesap” oranına yönelik açıklamalarının federal yasaları ihlal ettiğine hükmetti.

Kararda dikkat çeken en önemli nokta ise şu oldu: Musk’ın bu açıklamaları, Twitter hisselerinde yapay bir değer kaybına yol açtı.

Bu durum, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkileyen kritik bir unsur olarak değerlendirildi.

Dolandırıcılık iddiasına ret

Her ne kadar jüri Musk’ın açıklamalarını yanıltıcı bulsa da, davanın en ağır suçlaması kabul edilmedi.

Jüri, Musk’ın yatırımcıları dolandırmaya yönelik sistematik bir “suç şeması” yürüttüğüne dair iddiaları yerinde bulmadı.

Satın alma süreci

14 Nisan 2022: Musk, SEC’e yaptığı bildirimle Twitter için hisse başına 54,2 dolar teklif verdi.

25 Nisan 2022: Satın alma anlaşması resmen kabul edildi.

13 Mayıs 2022: Musk, anlaşmayı “bot hesap verileri” gerekçesiyle geçici olarak askıya aldı.

Bu açıklamanın ardından Twitter hisselerinde sert düşüş yaşandı ve süreç hızla krize dönüştü.

Hisseler çakıldı, dava açıldı

Anlaşmanın askıya alınmasıyla birlikte piyasalarda büyük dalgalanma yaşandı. Twitter hisselerinde görülen düşüş, yatırımcıların zarar ettiği iddialarını beraberinde getirdi.

Bu gelişmelerin ardından Musk hakkında dava açıldı ve süreç mahkemeye taşındı.