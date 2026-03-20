Elon Musk’ın şirketine müstehcenlik davası

ABD’nin Tennessee eyaletinde üç lise öğrencisinin açtığı dava, yapay zekâ teknolojilerinin etik sınırlarını yeniden gündeme taşıdı.

Elon Musk’a ait xAI şirketinin görüntü üretme araçlarıyla gerçek kişilere ait fotoğrafları müstehcen içeriklere dönüştürdüğü iddiası, hem hukuki hem de uluslararası ölçekte tartışma başlattı.

Binlerce potansiyel mağdur

California’da açılan dava dosyasına göre, yalnızca üç öğrenci değil, binlerce potansiyel mağdurun temsil edilmesi hedefleniyor. Dilekçede, Aralık 2025’te bir mağdurun yüz ve vücut görüntülerinin cinsel içerikli hale getirilerek sosyal medyada yayıldığı belirtiliyor. Bu içeriklerin, mağduru tanıyan bir kişi tarafından xAI’ın araçları kullanılarak üretildiği öne sürülüyor.

Ayrıca aynı kişinin, en az 18 farklı kişiye ait fotoğrafları da benzer şekilde manipüle ettiği iddia ediliyor. Söz konusu içeriklerin, xAI teknolojisini lisanslayan uygulamalar ya da Grok erişimi üzerinden üretildiği vurgulanıyor.

Grok tartışması küresel boyuta ulaştı

xAI’ın geliştirdiği Grok sistemi üzerinden ünlü ve sıradan kişilere ait sahte müstehcen görüntüler üretilmesi, kısa sürede sosyal medya akımına dönüştü. Bu durum birçok ülkenin tepkisini çekti.

Hindistan inceleme talimatı verirken, Avrupa Birliği konuyu mercek altına aldı. Endonezya ve Malezya erişim kısıtlamalarına giderken, İngiltere’de Ofcom resmi soruşturma başlattı. Japonya da önlem çağrısında bulundu.

Musk’tan açıklama, tartışmalar bitmedi

Elon Musk, yasa dışı içerik üreten kullanıcıların sorumlu tutulacağını açıklasa da eleştiriler dinmedi. Uzmanlara göre dava, yapay zekâ teknolojilerinde denetim ve etik standartların geleceğini belirleyecek kritik bir dönüm noktası olabilir.