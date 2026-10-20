Elon Musk'ın uçan otomobil gösterisi yetmedi: Tesla hisseleri düşüşte

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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araç teknolojilerinde kaydettiği gelişmelere rağmen hisse piyasalarında istediği performansı gösteremiyor.

Bilgilere göre, şirketin teknolojik potansiyeline yönelik yüksek beklentilere karşın hisselerindeki düşüş, Tesla'nın gelecekteki büyümesine, karlılığına ve piyasa değerlemesine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Uçan otomobilini tanıttı

Tesla, geçen hafta düzenlediği geniş katılımlı etkinlikte 'uçan araba' olarak nitelendirdiği yeni modelini kamuoyuna tanıttı. Şirket, iki kişilik spor otomobili Roadster'ın yeni versiyonunu sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Yeni modelde, aracın havada hareket edebilmesi ve yerde yüksek hızlara ulaşabilmesi amacıyla 10 nozul ile "ultra yüksek basınçlı hava tankları" kullanıldı. Tanıtımda gerçekleştirilen gösteriler büyük ilgi gördü.

Etkinliğe katılanlar, otomobilin yer çekimine meydan okuyan özelliklerini yakından izleme fırsatı buldu. Aracın alt bölümündeki emiş sistemi sayesinde dik bir rampaya tırmanabildiği ve baş aşağı konumda asılı kalabildiği gösterildi.

Gösterinin devamında rampadan havalanarak takla atan otomobil, basınç sistemi yardımıyla yere iniş yaptı. Araç ayrıca Tesla'nın mevcut modellerinin yan yana sıralandığı alanın üzerinden atladı.

Sürücüsüz gerçekleştirilen gösteride otomobilin, bir saniyeden kısa sürede saatte yaklaşık 97 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, gösterinin yapay zekayla hazırlanmadığını kanıtlamak için izleyicilerin etkinlikte bulunmasını istediklerini belirterek, "Çünkü gözlerinizle gördüklerinize inanamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Musk, yeni Roadster'ın 2028 yılında üretime alınmasının planlandığını açıklarken, aracın tüm pazarlarda yasal onay alamayabileceğine de dikkati çekti.

Tesla hisselerinde düşüş sürüyor

Tesla'nın yeni otomobiliyle ortaya koyduğu teknolojik ilerleme, şirketin borsa performansına aynı ölçüde yansımadı. Araç teknolojilerindeki iddialı adımlarına rağmen şirketin hisseleri yatırımcıların beklentilerini karşılamakta zorlanıyor.

Yüksek piyasa değerlemesine yönelik kaygılar ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle Tesla hisseleri, yılbaşından bu yana yüzde 18'in üzerinde değer kaybetti.

Eylül ayını yüzde 3,57 düşüşle tamamlayan şirketin hisselerinde geçen hafta da yaklaşık yüzde 7,3'lük gerileme yaşandı.

Yapay zeka ve robotik yatırımları belirsizlik yaratıyor

Analistlere göre Tesla hisselerindeki düşüşün arkasında birden fazla etken bulunuyor. Şirketin robotaksi, insansı robot Optimus ve yapay zeka altyapısına ayırdığı kaynaklar artarken, bu yatırımların ne zaman ve hangi ölçüde düzenli gelir sağlayacağı henüz netleşmedi.

Analistler, yatırımlardan beklenen kazançların gecikmesi durumunda yüksek harcamaların hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğine işaret ediyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselen borçlanma maliyetleri de Tesla'nın nakit akışına ilişkin kaygıları artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Kredi risk primi 2023'ten bu yana en yüksek seviyede

Tesla hisselerindeki zayıf seyir, şirketin kredi risk göstergelerine de yansıyor. Şirketin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 188,1 baz puana yükselerek Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

CDS, yatırımcıların şirketin borçlarını geri ödeyememe ihtimaline karşı korunmak için katlandıkları maliyeti gösteriyor.

Analistler, hisse fiyatlarındaki kayıpların Tesla'nın büyüme beklentileri ve mevcut değerlemesine yönelik soru işaretlerini artırdığını, CDS priminin ise borç piyasalarındaki kredi riski algısını ortaya koyan farklı bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Gözler üçüncü çeyrek bilançosunda

Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcılar, Tesla'nın çarşamba günü ABD borsalarının kapanışından sonra duyuracağı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına odaklandı.

Piyasalarda özellikle araç teslimatlarının finansal tablolara etkisi, robotik yatırımların gelir yaratma kapasitesi ve şirketin karlılığındaki zayıflığın devam edip etmeyeceği takip edilecek.

Tesla'nın üçüncü çeyrekte yaklaşık 28 milyar dolar kar açıklaması beklenirken, hisse başına kar tahmini 0,45 dolar seviyesinde bulunuyor.

Araç teslimatları beklentileri aştı

Tesla'nın yılın üçüncü çeyreğindeki araç teslimatları, 486 bin 532 adetle piyasa tahminlerinin üzerine çıktı.

Şirket aynı dönemde 464 bin 391 otomobil üretti. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 447 bin 450 olan üretim miktarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 3,8 artış gösterdi.

Avrupa'daki satışlar yükseldi

Tesla'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki otomobil satışları, ocak-ağustos döneminde 142 bin 165 adede ulaştı. Şirketin yalnızca ağustos ayındaki satışları ise 12 bin 547 olarak kaydedildi.

AB pazarındaki Tesla satışları, yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65,9 arttı. Ağustos ayındaki yıllık satış artışı ise yüzde 52,7 oldu.

Şirketin ocak-ağustos dönemindeki satışları, AB ülkelerindeki toplam otomobil pazarının yüzde 1,9'unu oluşturdu.