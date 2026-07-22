Facebook ve Instagram çöktü mü, neden çöktü? İnstagram'da sorun mu var?

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META'da bir hafta içinde ikinci kez problem yaşanıyor. Yine dünya genelinde Instagram ve Facebook çöktü. Bu büyük çöküş ile birlikte kullanıcılar mağduriyetlerini dile getririken peş peşe gelen soru da "Facebook ve Instagram çöktü mü, neden çöktü" oluyor.

Instagram ve Facebook neden çöktü?

Downdetector verilerine göre sorun globalde yaşanıyor. Fakat META yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi.

19 Temmuz'da da büyük çöküş yaşandı

Meta çatısı altındaki Facebook ve Instagram, 19 Temmuz Pazar günü farklı ülkelerde eş zamanlı erişim sorunları yaşanmıştı. Kullanıcıların bir bölümü hesaplarına giremedi; akışlar yenilenmedi, fotoğraf ve video yüklemeleri başarısız olmuştu. İki platform saatler süren kesintinin ardından yeniden kullanılabilir hale gelmişti.