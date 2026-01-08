Fujifilm 1930'ların çekim hissini yaşatan yeni kamerasını piyasaya sürdü

Fujifilm, 2026’nın hemen başında sıra dışı bir ürünle dikkat çekti. Instax Mini Evo Cinema, şimdiye kadar üretilmiş en ilginç Instax modellerinden biri olarak tanıtıldı.

Yeni model, dijital ve anında baskı teknolojisini bir araya getiren hibrit bir kamera olarak konumlandırılıyor. Tasarımı ise FUJICA Single-8 Super 8 video kameraları andırıyor.

Seride bir ilk

Mini Evo Cinema, hem fotoğraf hem de video çekebilen ilk Instax modeli olma özelliğini taşıyor. Bu yönüyle seride bir ilki temsil ediyor. Daha önce Instax Mini LiPlay+ modelinde ses kaydı ekleyen Fujifilm, bu kez işi bir adım ileri taşıyarak gerçek video özelliğini sisteme dahil etti.

QR koda dönüştürülerek anında basılabiliyor

Kamera ile çekilen videolar, QR koda dönüştürülerek anında basılabiliyor. Aynı baskıda videodan alınmış bir kare fotoğraf da yer alıyor. Kullanıcılar, baskı üzerindeki QR kodu tarayarak istedikleri zaman videoya yeniden ulaşabiliyor. Böylece basılı fotoğraf, dijital içerikle birleşiyor.

Video düzenleme işlemleri için özel bir mobil uygulama sunuluyor. Bu uygulama ile kesme, birleştirme ve düzenleme yapılabiliyor. Ayrıca videolara sinematik açılış ve kapanış şablonları eklenebiliyor. Bu da ürünü klasik Instax deneyiminden ayıran önemli bir detay.

Görüntü kalitesiyle ilgili net bir değerlendirme yapmak zor

Fujifilm, bu yaklaşımla video ağırlıklı sosyal medya çağında Instax markasını güncel tutmayı hedefliyor. Marka daha önce de sıra dışı kamera tasarımlarıyla öne çıkmıştı. Mini Evo Cinema, bu retro çizgiyi daha da ileri taşıyor. Henüz görüntü kalitesiyle ilgili net bir değerlendirme yapmak zor. Sensör boyutu gibi teknik detaylar da açıklanmış değil.

Ürünün günümüzün en iyi video kameralarıyla rekabet etmesi beklenmiyor. Ancak “videoyu fiziksel olarak paylaşma” fikri oldukça özgün bulunuyor. Özellikle retro tasarımlara ilgi duyan ve TikTok kuşağı olarak adlandırılan genç kullanıcılar için cazip bir ürün olacağı öngörülüyor.